Mercato - PSG : Le transfert de Rafael Leao tombe déjà à l'eau ?

Toujours à la recherche d’un attaquant pour compléter le secteur offensif du PSG, Luis Campos se serait lancé sur la piste de Rafael Leao. L’international portugais, qui sort d’une belle saison au Milan AC, est cependant très courtisé. De plus, ce transfert pourrait bien être mission impossible pour les Parisiens et les autres candidats intéressés…

Le Paris Saint-Germain n’en a toujours pas fini avec son mercato estival. En effet, après avoir recruté Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches et Hugo Ekitike, Luis Campos voudrait encore incorporer un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant dans l’effectif parisien. Ainsi, le Portugais prospecte sur le marché des transferts. Comme confirmé par le10sport.com , les dirigeants parisiens se sont notamment lancés sur la piste de Rafael Leao. Après une saison réussie à l’AC Milan, le Rossonero serait cependant très courtisé, et un coup de froid serait survenu dans ce dossier…

Ainsi, comme révélé par Tuttosport , le Milan AC n’aurait aucune intention de vendre sa « star offensive ». Le Portugais serait d'ailleurs très courtisé sur le marché des transferts, avec notamment le PSG, Manchester City et le Réal Madrid à ses trousses. Cependant, les dirigeants milanais auraient été clairs : un départ ne serait pas d’actualité pour Rafael Leao. Le joueur bénéficie d’une clause libératoire. Ainsi, les clubs intéressés devront lever cette clause s’ils espèrent pouvoir s’adjuger ses services.

Par ailleurs, le quotidien sportif transalpin assure que les dirigeants de l’AC Milan auraient un plan bien établi pour Rafael Leao. En effet, l’international portugais ferait partie d’une short-list de joueurs qu’il faudrait prolonger. Actuellement sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien joueur du LOSC pourrait ainsi entrer en discussion avec les Rossoneri pour une prolongation de contrat. Actuellement, son agent Jorge Mendes demanderait 7M€ pour son client. Un chiffre que les Rossoneri ne pourraient actuellement pas offrir, alors que le salaire le plus élevé qui aurait été proposé à Leao semble être le même que Théo Hernandez, à savoir 4,5M€. Un dossier qui pourrait faire les affaires des dirigeants du PSG…

