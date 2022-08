Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos s'attaque à un ancien protégé de Tudor

Publié le 20 août 2022 à 11h00 par Quentin Guiton

La quête d’un troisième milieu de terrain sur se mercato se poursuit au PSG. Mais le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre prochain et Luis Campos n’a toujours pas trouvé son joueur. Plusieurs pistes sont actuellement étudiées, et un nouveau nom surprenant viendrait de s’y ajouter…

Christophe Galtier l’avait assuré en conférence de presse, il attend encore trois recrues d’ici la fin du mercato, une par ligne : un défenseur, un milieu et un attaquant. Seulement, la fin du marché des transferts approche à grands pas et les choses pressent pour le PSG. Et au milieu de terrain, Luis Campos multiplierait les pistes…

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert de Paredes https://t.co/wouYE9uu6h pic.twitter.com/r9IR1OqwIu — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Bernardo Silva le rêve de Luis Campos

L’une des pistes du PSG est un joueur bien connu en Ligue 1. Ainsi, Luis Campos a un rêve : recruter Bernardo Silva. D’ailleurs, le Lusitanien ne serait même pas contre une arrivée au PSG où il pourrait donc retrouver le conseiller sportif et son grand ami Kylian Mbappé qu’il a côtoyé du côté de l’AS Monaco par le passé. Mais le FC Barcelone en fait aussi sa priorité et aurait même les faveurs du joueur. Seulement, une arrivée en Catalogne cet été semble impossible financièrement. De son côté, Luis Campos a dégainé une offre XXL de 80M€ pour Bernardo Silva comme vous le révélait en exclusivité Le10Sport.com. Cependant, Manchester City aussi souhaiterait le conserver. De plus, Luis Campos ne devrait finalement pas poursuivre le Portugais car Neymar a convaincu en ce début de saison et ne semble plus du tout sur le départ…

Fabian Ruiz le grand favori mais…

Ensuite, il y a Fabian Ruiz (Naples). L’Espagnol serait même le grand favori pour devenir le troisième renfort du PSG au milieu après Vitinha et Renato Sanches. Luis Campos aurait travaillé sur ce dossier en cachette depuis des semaines et un transfert était même annoncé comme quasiment bouclé. Mais aujourd’hui, Fabian Ruiz n’a toujours pas signé. Pire, selon Le Parisien , l’opération n’avancerait plus trop. En effet, si le joueur est déjà d’accord avec le PSG, il n’y a toujours aucun accord entre le club de la capitale et Naples. Le dossier serait même en stand-by selon la presse italienne. Il Mattino révélait ce samedi que les Partenopei demanderaient toujours 30M€, chiffre que le PSG n’aurait pour le moment jamais atteint. Luis Campos voudrait vendre en priorité quelques éléments, dont Leandro Paredes dans le viseur de la Juventus, pour ensuite pouvoir clôturer la venue de Fabian Ruiz.

Ivan Ilic, recrue surprise de Campos ?