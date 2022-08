Foot - Mercato - PSG

PSG : Bernardo Silva au PSG, c’est possible

Publié le 21 août 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, on n’a pas encore terminé ses emplettes sur le marché des transferts. Si 4 recrues sont déjà arrivées pour Christophe Galtier, Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. L’objectif est de recruter encore 3 joueurs, un par ligne. Et le conseiller sportif a notamment un rêve : Bernardo Silva. Si cela semblait inconcevable de recruter un joueur de Manchester City il y a quelques mois compte tenu le contexte géopolitique entre les deux clubs, la situation a désormais évolué…

Cet été, Luis Campos a donc pris la place de Leonardo à la tête du sportif au PSG. Et le Portugais n’aura pas mis longtemps avant de frapper ses premiers coups. Et avec Campos, le club de la capitale a également pris l’accent portugais sur le mercato. En effet, Vitinha est arrivé du FC Porto, tandis que Renato Sanches a été recruté au LOSC. Mais cela pourrait ne pas être terminé. Le conseiller sportif du PSG a encore quelques rêves pour cet été. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, le rêve se nomme notamment Bernardo Silva. Révélé à l’AS Monaco, le milieu offensif évolue aujourd’hui à Manchester City et est également l’une des priorités du FC Barcelone.

Une offre de 80M€

Et pour Bernardo Silva, Luis Campos est déjà passé à l’action. Toujours selon nos informations, le PSG a dégainé une offre de 80M€ pour s’offrir les services du protégé de Pep Guardiola à Manchester City. Une grosse offre toutefois refusée par les Citizens. En effet, à Manchester, on retient Bernardo Silva, notamment Guardiola qui a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne voulait pas se séparer de son protégé.

Le contact existe

Ce dimanche, L’Equipe a fait un nouveau point concernant ce dossier Bernardo Silva et une possible arrivée du joueur de Manchester City au PSG. Et comme expliqué par le quotidien sportif, ça discute actuellement entre les deux clubs. Des discussions qui se déroulent entre les deux états majors, à savoir Luis Campos et Antero Henrique du côté du PSG. A Manchester City, ce sont Txiki Begiristain et ses équipes qui dialoguent.

Un contexte géopolitique favorable