ASSE : Les 3 départs qui ont amorcé la descente aux enfers

Publié le 21 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’ASSE est descendue en Ligue 2 cette saison au terme d’un exercice 2021-2022 bien terne, cette chute du club stéphanois a été la résultante d’une régression progressive au fil des années. Et qui a d’ailleurs été accélérée par trois déports majeurs…. Analyse.

Pierre-Emerick Aubameyang

Entre janvier 2011 et juin 2013, Aubameyang a véritablement lancé sa carrière du côté de l’ASSE qui n’avait lâché que 2M€ au Milan AC pour le recruter. L’attaquant gabonais, véritable fer de lance de l’attaque des Verts, aura au total inscrit 41 buts en 97 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du club stéphanois, étant notamment un grand artisan du succès en Coupe de la Ligue remportée face au Stade Rennais (1-0). Le premier trophée de l’ASSE après 32 ans de disette. Mais Aubameyang a finalement été vendu l’été suivant au Borussia Dortmund pour 13M€, et les Verts n’ont, depuis, plus jamais retrouvé un buteur aussi efficace : « S’il fallait quitter l’ASSE et la Ligue 1 pour progresser ? Oui, je pense. Dortmund, c’était le meilleur club que je puisse trouver pour continuer mon évolution après Saint-Etienne, un peu dans le même registre mais en plus grand. C’était parfait pour moi », confiera par la suite Pierre-Emerick Aubameyang.

Stéphane Ruffier

Incontournable pendant près de dix ans dans les cages de l’ASSE, Stéphane Ruffier avait même réussi à s’imposer comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 grâce à ses performances dans le Forez. Malgré les sollicitations dont il a fait l’objet à l’étranger durant cette période au sommet, Ruffier était resté fidèle aux Verts, jusqu’à l’arrivée de Claude Puel… Le courant n’est jamais passé entre les deux hommes, et l’emblématique gardien de l’ASSE a fini par être licencié pour faute grave en janvier 2021. Une perte sportive énorme étant donné l’apport de l’ancien joueur de l’AS Monaco durant toute ces années, et l’ASSE peine d’ailleurs depuis à stabiliser ce poste de gardien.

Christophe Galtier

Et puis, bien évidemment, comment ne pas faire le lien entre cette descente aux enfers progressive de l’ASSE et le départ de Christophe Galtier en 2017 ? Initialement adjoint d’Alain Perrin sur le banc des Verts, il avait finalement assuré sa succession avec beaucoup de réussite en décembre 2009, jusqu’à devenir l’un des meilleurs entraîneurs de L1. Un statut qu’il a d’ailleurs confirmé par la suite en remportant le championnat avec le LOSC en 2021 et en étant nommé sur le banc du PSG cet été. Durant sept ans et demi, Galtier avait ramené à vrai projet sportif et des ambitions à l’ASSE, remportant la Coupe de la Ligue et qualifiant très régulièrement le club en Europa League. Son départ, qui a laissé place à une grande instabilité au poste d’entraîneur depuis cinq ans (Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant, Pascal Dupraz et Laurent Battles se sont succédés), entraînant donc la chute du club en Ligue 2.