Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Critiqué, Batlles pousse coup de gueule mercato

Publié le 15 août 2022 à 19h10 par La rédaction

Après avoir recruté plusieurs joueurs en provenance de l’ESTAC depuis son arrivée, Laurent Battles est vivement critiqué par les supporters de l’ASSE. Et le nouveau coach stéphanois a mis les choses au clair en poussant un coup de gueule concernant son mercato…

Laurent Battles avait des choses à dire. Arrivé à la tête de l’ASSE cet été après la descente du club en Ligue 2, l’entraîneur semble vivement critiqué par les supporters stéphanois depuis son arrivée. En cause : le recrutement du club, jugé trop « Troyen » aux yeux des amoureux des Verts . Et Laurent Batlles a tenu à répondre à ces critiques…

« Il n’y a pas de filière troyenne »

Ainsi, lors de la conférence de presse de présentation de Lenny Pintor, Laurent Batlles a défendu la stratégie de recrutement de l’ASSE depuis le début du mercato. « Toutes les recrues sont des opportunités. S’ils viennent, c’est que j’estime qu’ils ont leur place, et quel que soit le système. Beaucoup de choses ont été dites. Il n’y a pas de filière troyenne. Je le répète sans cesse mais nous sommes en reconstruction alors oui, j’ai besoin de garçons qui se fondent rapidement dans le groupe ».

« On ne va pas survoler ce championnat »