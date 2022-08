Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Départs, arrivées… Ça va encore bouger pour Batlles

Publié le 14 août 2022 à 23h35 par Thibault Morlain

Après avoir été très active durant les premières semaines du marché des transferts, l’ASSE n’a pas fini. En effet, d’ici le 31 août, cela devrait encore bouger au sein de l’effectif de Laurent Batlles. Et cela concerne aussi bien les départs que les arrivées. A quoi va alors ressembler l’ASSE au 1er septembre ? Eléments de réponse.

Reléguée en Ligue 2 au terme d’une saison catastrophique, l’ASSE a dû se reconstruire. Cela a commencé avec l’arrivée de Laurent Batlles en tant qu’entraîneur. Désormais aux commandes, il s’est alors bâti un effectif pour tenter de remonter au plus vite. Plusieurs nouveaux joueurs ont alors rapidement été recrutés à l’ASSE, tandis que certaines ventes (Gourna-Douath, Bouanga) ont été actées. Mais alors que le mercato fermera ses portes le 31 août à minuit, cela devrait encore bouger dans le Forez.

Des départs à prévoir ?

Tout d’abord, il faudrait notamment s’attendre à quelques départs à l’ASSE d’ici la fin du mercato. Le Progrès fait alors un point sur cela ce dimanche. Ainsi, Harold Moukoudi et Adil Aouchiche seraient poussés vers la sortie tandis que Mahdi Camara, Yvan Neyou et Yvann Maçon souhaiteraient quitter le Forez. Pour autant, ces joueurs seraient encore loin de faire leurs valises et s’en aller de l’ASSE puisque les offres seraient rares.

Un attaquant pour Batlles

En parallèle, l’ASSE veut encore se renforcer, à commencer dans le secteur offensif. Laurent Batlles attend un buteur et cela ne devrait pas être Yoann Touzghar, aujourd’hui à Troyes. En effet, ce dossier aurait été classé et désormais, les Verts seraient passés à autre chose. Ainsi, à Saint-Etienne, on prospecterait désormais à l’étranger, notamment du côté du Portugal ou encore de la Hongrie.

D’autres recrues à prévoir pour l’ASSE