Mercato : L’annonce d’un club de Ligue 1 sur Cristiano Ronaldo

Publié le 14 août 2022 à 22h15 par Thibault Morlain

Aujourd’hui à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien faire ses valises d’ici la fin du marché des transferts. Pour aller où ? Plusieurs destinations sont déjà à oublier pour le quintuple Ballon d’Or. Pourrait-on alors le voir du côté de la Ligue 1 d’ici quelques semaines ? Président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a été clair à propos de Cristiano Ronaldo…

Où jouera Cristiano Ronaldo cette saison ? Du côté de Manchester United, on perd de plus en plus patience avec le Portugais. A l’origine de nombreuses tensions dans le nord de l’Angleterre, CR7 pourrait bien avoir gain de cause et ainsi quitter Manchester United d’ici le 31 août. La question sera alors de savoir où Cristiano Ronaldo pourrait rebondir en cas de départ.

INEOS pourrait s’offrir Cristiano Ronaldo…

L’OGC Nice pourrait-il être une option pour Cristiano Ronaldo ? Ce dimanche, en marge du match entre les Aiglons et Strasbourg, Canal+ a demandé à Jean-Pierre Rivère, président niçois, pourquoi INEOS, propriétaire du club et qui dispose d’une énorme manne financière, n’investissait pas sur de gros joueurs. Rivère a alors expliqué que dans un monde idéal, Nice pourrait s’offrir Cristiano Ronaldo, INEOS ayant les moyens pour cela.

… mais ce n’est pas possible

Toutefois, le président de l’OGC Nice a ajouté qu’on ne verra toutefois pas Cristiano Ronaldo sur la Côte d’Azur. La raison ? Le fair-play financier. En raison du manque de recettes de l’OGC Nice, il est impossible d’imaginer une arrivée de l’actuel joueur de Manchester United.