Foot - Mercato - OM

Clauss se lâche sur son arrivée dans le projet McCourt

Publié le 21 août 2022 à 08h30 par Dan Marciano

Après une excellente saison au RC Lens, Jonathan Clauss a ressenti le besoin de changer d'air. Courtisé par les plus grandes équipes européennes, le latéral droit a fait le choix de s'engager avec l'OM. Ce samedi soir, l'international français est revenu sur son arrivée à Marseille, mais aussi sur les tensions en interne, qui ont marqué son début d'aventure.

La dernière saison a été celle de la confirmation pour Jonathan Clauss. Arrivé au niveau professionnel sur le tard, après plusieurs années de galère, le latéral droit a réalisé d'incroyables prestations, qui lui ont permises de découvrir l'équipe de France à l'âge de 29 ans. Désireux de poursuivre sa progression et de passer un nouveau cap dans sa carrière, le joueur a pris la décision de quitter le RC Lens et de rejoindre l'OM, malgré des intérêts de l'Atlético ou encore de Chelsea.

« Mon transfert à l’OM ? C’est encore un pas en plus»

Lors d'un long entretien accordé à Canal + , Jonathan Clauss est revenu sur son arrivée à l'OM. « Je n’ai pas envie de regarder en arrière. Je suis très heureux de ce que j’ai accompli, mais ce n’est pas une fin en soi. Mon transfert à l’OM ? C’est encore un pas en plus, une étape de plus. C’est l’une des belles choses qui me soit arrivée, c’est clair » a-t-il déclaré.

« Oui j’ai baissé mon salaire »

Le joueur n'a jamais hésité, même s'il a du consentir un effort financier pour rejoindre le club marseillais. « Oui j’ai baissé mon salaire. Il y a eu des discussions. On s’est appelé plusieurs fois. J’avais un objectif, c’était de venir ici. J’ai jamais été gourmand dans ma vie. Aujourd’hui, l’argent c’est très bien, je sais que ça va me permettre de vivre tranquillement, mais ce n’est pas ma première motivation. Ça s’est fait naturellement, il n’y a pas eu de problèmes en particulier » a confié Jonathan Clauss.

OM : Voilà la vérité sur les tensions en interne avec Igor Tudor https://t.co/5Ih4bfUgYk pic.twitter.com/q0wCgMzFLL — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Les vérités de Clauss sur les tensions avec Tudor