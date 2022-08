Foot - Mercato - OM

OM : Voilà la vérité sur les tensions en interne avec Igor Tudor

Publié le 20 août 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin

Auteur de débuts plutôt difficiles avec l’OM, Igor Tudor n’a pas échappé aux sifflets du Stade Vélodrome. Dans cette situation pas si évidente, le technicien croate a été soutenu par Pablo Longoria. Jonathan Clauss a lui aussi apporté son soutien à son entraîneur, tout en lâchant des précisions sur la réunion qui s’est tenue avec les dirigeants et le coach.

Quand Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM début juillet et que Pablo Longoria a opté pour Igor Tudor comme remplaçant, les supporters marseillais ne s’attendaient à vivre une transition aussi brusque. A peine arrivé, l’ancien entraîneur de l’Hellas Vérone a fait parler pour ses choix. Dans une préparation très difficile sur le plan des résultats, Igor Tudor s’est passé de plusieurs joueurs : Jordan Amavi, Kevin Strootman et bien entendu Bamba Dieng.

Débuts compliqués pour Igor Tudor

Des choix très contestés qui n’ont pas plu au très exigeant public olympien. Outre ses décisions, Igor Tudor s’est également pris le bec avec Gerson lors du stage en Angleterre. Pour le premier match de championnat contre Reims, les supporters de l’OM ont fait savoir leur colère en sifflant à l’annonce du nom du coach marseillais. Ce samedi, pour la réception de Nantes, Igor Tudor a encore vu son nom être accompagné par des sifflets.

Pablo Longoria le soutient

Avant le début du match, Pablo Longoria a apporté tout son soutien à son entraîneur au micro de Canal + : « C’est bien de laisser faire le coach. L’entraîneur doit faire l’entraîneur, le président fait le président. Il doit y avoir de l’autorité face au vestiaire, il doit développer son style de jeu. On croit fortement à ce style de jeu. Il faut avoir de la patience, de la continuité et y croire. Le style de jeu de Tudor est très vertical. Au club, on croit en ce projet ».

Sifflet pour Tudor, les virages ne cautionnent pas ! Les MTP demandent du respect pour Tudor car il est dans la famille OM !#OMFCNA — Byllel (@BenByllel) August 20, 2022

« On a demandé de simples explications »