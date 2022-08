Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 7M€ bouclée, une 11ème recrue arrive

Publié le 20 août 2022 à 14h35 par La rédaction

Pablo Longoria est sur le point de boucler sa onzième recrue estivale. Annoncé tout proche de l'OM ces derniers jours, Eric Bailly devrait rejoindre la cité phocéenne prochainement. Un nouveau coup de force de Longoria qui a littéralement changé le visage de l'effectif marseillais durant ce mercato. Igor Tudor aura un groupe XXL cette saison.

Igor Tudor l'a réclamé, il l'aura ! Le coach de l'OM avait annoncé ce jeudi la venue prochaine d'un défenseur en conférence de presse. « Il y aura un défenseur qui arrivera, c’est certain, pour le reste on verra. » Cela devrait être chose faite. Après Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, c'est Eric Bailly qui serait en passe de rejoindre l'OM. L'Ivoirien deviendra la onzième recrue du mercato XXL rondement mené par Pablo Longoria et Javier Ribalta. Un énième renfort de choix pour les Phocéens qui vont maintenant devoir se mettre en évidence sur le rectangle vert.

Bailly à l'OM, c'est bouclé !

L'OM tient sa nouvelle recrue en défense centrale. Depuis plusieurs jours, la rumeur prenait de l'ampleur, RMC Sport la confirme ce samedi, Eric Bailly sera Marseillais. Le média indique que Manchester United et l’OM se sont définitivement entendus sur un prêt avec option d’achat, qui dépendra notamment d’une qualification en Ligue des champions mais aussi des performances du joueur. Les représentants du coéquipier de Cristiano Ronaldo discutent maintenant avec l'OM pour finaliser les derniers détails du contrat au cas où l'option d'achat serait levée. Le joueur n'est pas encore arrivé à Marseille mais il devrait rejoindre le groupe au cours de la semaine afin de participer à ses premiers entrainements. Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence , indique de son côté que l'option d'achat serait comprise entre 6 et 7M€.

Fin de la rumeur Ronaldo ?

Si Eric Bailly va arriver de Manchester United, cela ne devrait pas être le cas de Cristiano Ronaldo. La bombe lâchée par le journaliste italien Niccolo Ceccarini qui indiquait que Jorge Mendes serait en discussion avec l'OM pour recruter CR7 a été démentie. Andres Onrubia Ramos, spécialiste du football français pour AS, révèle qu'il n'y aurait aucun contact entre les deux parties. L'OM l'a également fait savoir à RMC Sport afin de clarifier les choses. Le rêve prend fin pour les supporters olympiens...

