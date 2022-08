Foot - Mercato - OM

Longoria touche au but pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo

Publié le 19 août 2022 à 23h10 par Pierrick Levallet

En conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor a confirmé qu’il attendait un nouveau défenseur central cet été. De son côté, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Eric Bailly. Et le président de l’OM serait en train de se rapprocher de plus en plus de l’international ivoirien. Un accord serait proche d’être trouvé avec Manchester United.

Très actif sur le marché des transferts jusqu’à présent, l’OM ne compte pas relâcher ses efforts. Malgré les nombreuses arrivées déjà bouclées, Pablo Longoria espère encore recruter quelques joueurs cet été. D’ailleurs, Igor Tudor a confié en conférence de presse ce jeudi qu’il attendait un nouveau défenseur. De son côté, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Eric Bailly, qui n’entre pas vraiment dans les plans d’Erik Ten Hag à Manchester United. Coéquipier de Cristiano Ronaldo, l’international ivoirien pourrait donc être poussé vers la sortie cet été. Et les choses avanceraient dans le bon sens pour un transfert à l’OM.

Olympique Marseille are closing on Eric Bailly loan deal with Manchester United. Understand it’s a loan with buy option included. 🚨🔵 #OMNegotiations now ongoing with Bailly agents as he has to agree personal terms in case of future, permanent transfer. pic.twitter.com/YrbFFTK8wt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022

L’OM se rapproche des positions de Manchester United pour Bailly

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’OM se rapprocherait d’un accord avec Manchester United pour un prêt avec option d’achat d’Eric Bailly. Les positions continueraient de se rapprocher comme l’a confirmé RMC Sport ce vendredi. Les Red Devils auraient accepté la proposition de l’OM, alors qu’ils étaient réticents au départ.

Longoria doit encore se mettre d’accord avec le joueur

Mais Pablo Longoria doit encore se mettre d’accord avec Eric Bailly. Dans cette optique, Fabrizio Romano affirme que les négociations auraient été ouvertes avec l’agent du défenseur ivoirien. Reste à voir si les discussions se dérouleront bien pour Pablo Longoria. Mais plus le temps passe, plus le président de l’OM semble se rapprocher du but.