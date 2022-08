Foot - Mercato - OM

Longoria en difficulté, ça bloque pour ce transfert surprise

Publié le 19 août 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Avec l'arrivée d'Igor Tudor, Cengiz Ünder ne devrait pas bénéficier du même temps de jeu que la saison dernière. Le Turc ne serait d'ailleurs plus considéré comme essentiel à l'OM et pourrait bien faire ses valises cet été. Le club phocéen envisagerait d'inclure l'ailier de 25 ans dans la transaction avec l'Atalanta Bergame pour Ruslan Malinovskyi. Néanmoins, la décision de Cengiz Ünder pourrait bien être décisive et mettre Pablo Longoria en échec dans ce dossier.

Depuis le début du mercato, l’OM a déjà bouclé un bon nombre d’arrivées. Alexis Sanchez, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Nuno Tavares, Jordan Veretout... La liste est assez longue. Mais Pablo Longoria ne semble pas vouloir s’arrêter là. Le président de l’OM continue de travailler sur plusieurs dossiers. D’ailleurs, Pablo Longoria s’attaquerait à un nouveau joueur ces dernières heures avec Ruslan Malinovskyi. Alors que l’Atalanta Bergame réclamerait 20M€ pour le milieu offensif ukrainien d’après le Corriere di Bergamo , l’OM envisagerait d’inclure Cengiz Ünder dans la transaction. Le club de Serie A ne dirait pas non pour un échange entre les deux joueurs puisque le Turc serait plus jeune et plus motivé que Ruslan Malinovskyi selon la Gazzetta dello Sport . Mais Cengiz Ünder n’aurait pas encore tranché pour son avenir.

Ünder est motivé par l’idée de jouer la Ligue des champions avec l’OM...

À en croire les informations de RMC Sport , l’international turc ne serait pas encore sûr à 100% de ce qu’il veut faire pour la suite de sa carrière. Alors que l’OM envisage un échange pour Ruslan Malinovskyi et qu’on parlerait d’un transfert définitif à l’Atalanta Bergame, l’ailier de 25 ans serait motivé par l’idée de jouer avec l’OM et de disputer la Ligue des champions.

... mais son temps de jeu pourrait le pousser vers la sortie

Mais malgré tout, Cengiz Ünder serait conscient qu’il n’aura pas le même temps de jeu que la saison dernière. Avec le système d’Igor Tudor et surtout la forte concurrence en attaque, il est probable que l’ancien de l’AS Roma joue un rôle de doublure. Cette idée ne l’enchanterait pas vraiment non plus et pourrait donc le pousser à faire ses valises. Pour le moment, Cengiz Ünder réfléchit à son avenir et devrait faire le point avec la direction de l’OM rapidement.

Ünder n’arrête pas de changer d’avis pour son avenir