OM : Igor Tudor attend une nouvelle recrue sur le mercato

Publié le 18 août 2022 à 18h15 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir bouclé les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, l’OM pensait avoir réglé le problème de sa défense. Cependant, après deux rencontres de Ligue 1, Igor Tudor a déjà ciblé des carences et a ouvertement confié qu’il attendait l’arrivée d’un nouveau joueur à ce poste.

Avec dix recrues, l’OM a encore plus bousculé son effectif que l’an dernier. Les départs de William Saliba et Boubacar Kamara ont été compensés et le front de l’attaque a été renforcé, notamment avec l’arrivée en grande pompe d’Alexis Sanchez. Mais après deux journées de championnat, l’OM semble encore limité sur certains postes, dont la défense centrale.

Une défense déjà fébrile

Mise en difficulté contre Brest, la charnière de l’OM pourrait bouger d’ici la fin du mercato. Malgré les arrivées de Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot, l’arrière-garde olympienne paraît fébrile. Et Igor Tudor l’a très bien compris.

Igor Tudor attend un défenseur