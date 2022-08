Foot - Mercato - OM

OM : Ronaldo, Bailly... Longoria dit tout sur le mercato

Publié le 20 août 2022 à 21h30 par Dan Marciano mis à jour le 20 août 2022 à 21h34

Avant la rencontre face au FC Nantes ce samedi soir, Pablo Longoria a été interrogé sur la suite du mercato estival. Le président de l'OM a confirmé que des renforts étaient encore attendus, notamment en défense centrale. Joueur de Manchester United, Eric Bailly serait proche de Marseille, tandis que son coéquipier, Cristiano Ronaldo, est espéré au sein de la cité phocéenne.

A l'instar de l'été 2021, Pablo Longoria se montre très actif dans le sens des arrivées. Depuis le mois de juin, le président marseillais a bouclé l'arrivée de dix recrues : Samuel Gigot, Isaak Touré, Luis Suarez, Chancel Mbemba; Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Alexis Sanchez, Issa Kaboré, Nuno Tavares et Jordan Veretout. Mais d'ici la fin du mercato estival, l'OM devrait accueillir de nouveaux renforts, notamment en défense centrale. C'est ce qu'a annoncé Pablo Longoria au micro de Canal + ce samedi soir.

« D’ici le 31 août, on doit faire quelques chose »

Avant la rencontre face au FC Nantes, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour la fin du mercato estival. « On doit encore compléter l’effectif. D’ici le 31 août, on doit faire quelque chose. Parce que notre niveau d’exigence est important. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football que l’on veut développer. On cherchera à faire quelque chose pour essayer de nous améliorer » a déclaré le président marseillais, qui a, par la suite, commenté certaines pistes.

Longoria ouvre la porte à Eric Bailly

Le prochain joueur à débarquer à l'OM pourrait être Eric Bailly. En manque de temps de jeu à Manchester United, l'international ivoirien serait tout proche de rejoindre Marseille. Pablo Longoria se serait mis d'accord avec les Red Devils autour d'un prêt d'une saison avec option d’achat, qui dépendra notamment d’une qualification en Ligue des champions. Mais interrogé sur la piste Bailly, Longoria n'a pas souhaité confirmé l'arrivée imminente du défenseur. « On cherche un défenseur central, on cherche à boucler des opérations pour renforcer le secteur défensif. Après dans la vie, il faut être concret » a déclaré le président de l'OM.

