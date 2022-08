Foot - Mercato - OM

Longoria boucle une nouvelle recrue, les coulisses révélées

En quête d’un défenseur central d’ici la fin du mercato, l’OM devrait prochainement boucler l’arrivée d’Eric Bailly. Le joueur de Manchester United pourrait être prêté une saison avec option d’achat. L’AS Roma, également intéressée, aurait lâché l’affaire en raison du fossé entre les exigences salariales de l’Ivoirien et la proposition du club.

Si beaucoup de supporters de l’OM pensaient que le mercato était bouclé après l’arrivée d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria avait encore d’autres idées en tête. A commencer par un défenseur. Vu le début de saison délicat dans le domaine défensif, le président de l’OM s’est positionné sur un joueur en particulier.

Non désiré par Erik ten Hag, Eric Bailly était la priorité de l’OM à ce poste. Un dossier difficile puisque Manchester United souhaitait une vente alors que Longoria préférait un prêt. Finalement, les Red Devils ont accepté de le laisser partir de cette manière, à condition d’instaurer une option d’achat. Sous réserve d’un accord sur les conditions personnelles, Eric Bailly sera ensuite un joueur de l’OM.

