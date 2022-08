Foot - Mercato

Ronaldo, Bailly, Leao… Toutes les infos mercato du 20 août

Publié le 20 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Longoria est passé à l’attaque pour Cristiano Ronaldo

Toujours à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a pas trouvé de club pour rebondir. Cherchant à quitter les Red Devils, le Portugais explorerait toutefois toutes les options. Et voilà que cela pourrait notamment l'amener du côté de l'OM. En effet, selon les informations de Niccolo Ceccarini, les discussions seraient en cours entre l'OM et Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo.



OM : Longoria s'active, une nouvelle recrue est imminente pour Tudor

Si l'OM a déjà bouclé 10 recrues sur ce marché des transferts, Pablo Longoria ne veut pas s'arrêter là. Un défenseur central est encore recherché sur le Canebière. Et les Phocéens pourraient trouver leur bonheur à Manchester United. Selon les informations de L'Equipe , Eric Bailly se rapprocherait d'une arrivée à l'OM. Intéressé par le projet, l'Ivoirien pourrait être prêté avec option d'achat.



EXCLU : Slimani tout proche de Brest

Islam Slimani s'apprête à faire son retour en Ligue 1. Après une expérience à l'AS Monaco, le joueur du Sporting Portugal est attendu à Brest. Selon les informations du 10sport.com , les Bretons ont fait un gros forcing pour faire venir Slimani. Ça s'est alors accéléré ces dernières heures et ça est parti pour se conclure sous la forme d'un prêt avec option d'achat.



PSG : Luis Campos s'attaque à un ancien protégé de Tudor

Alors que 3 recrues sont encore attendues, Luis Campos explorerait d'autres pistes. Ainsi, au milieu de terrain alors que la priorité reste Fabian Ruiz, un nouveau nom aurait été coché par le PSG. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club de la capitale s'attaquerait alors à un ancien protégé d'Igor Tudor à l'Hellas Vérone. Et c'est Ivan Ilic qui aurait tapé dans l'oeil du PSG.



PSG : Le transfert de Rafael Leao tombe déjà à l'eau ?

Au PSG, on cherche également un attaquant d'ici la fin du mercato. Et Luis Campos penche notamment pour l'arrivée de Rafael Leao, aujourd'hui au Milan AC. Un dossier qui s'annonce toutefois complexe en raison de la concurrence, mais aussi de la position des Lombards. En effet, à Milan, on ne veut pas vendre Leao, s'en remettant à sa clause libératoire. De plus, le Portugais pourrait rapidement faire l'objet d'une offre de prolongation de contrat.



