Mercato - OM : Nouveau problème pour cet ancien joueur de Tudor

Publié le 20 août 2022 à 14h10 par Quentin Guiton

Après avoir déjà énormément recruté cet été, l’OM ne voudrait pas s’arrêter là. Ainsi, Pablo Longoria serait en train de travailler sur un échange entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta. Et si cette piste ne venait pas à se concrétiser, l’OM aurait déjà pensé à un autre joueur : Antonin Barak, ancien protégé d’Igor Tudor à l’Hellas Vérone. Seulement, cette nouvelle cible s’apprêterait déjà à s’envoler…

L’OM a recruté pas moins de dix joueurs lors de ce mercato estival ! Et Pablo Longoria ne semblerait pas prêt à s’arrêter là. Si le président olympien serait sur le point d’accueillir le défenseur de Manchester United Eric Bailly, il essayerait aussi d’échanger Cengiz Ünder avec Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta.

Barak plutôt que Malinovskyi ?

Cependant, alors que Ruslan Malinovskyi serait emballé à l’idée de rejoindre l’OM, l’échange serait très compliqué à orchestrer. Selon L’Equipe , Pablo Longoria envisagerait donc d’autres options en cas d’échec de cette piste. Ainsi, Igor Tudor rêverait d’attirer son ancien joueur à l’Hellas Vérone, Antonin Barak. Problème, l’opération serait jugée trop onéreuse pour les finances de l’OM…

Barak en route pour la Fiorentina ?