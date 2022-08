Foot - Mercato - OM

OM : Longoria est passé à l’attaque pour Cristiano Ronaldo

Publié le 20 août 2022 à 08h15 par Thibault Morlain

Toujours à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas encore trouvé de club pour rebondir, lui qui cherche à quitter les Red Devils. Pourtant, en coulisses, Jorge Mendes, son agent, se démène pour remédier à cela. Et voilà que cela aurait amené des discussions entre le clan Cristiano Ronaldo et… l’OM.

Le cas Cristiano Ronaldo enflamme encore et toujours le marché des transferts. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le joueur de Manchester United chercherait à faire ses valises, lui qui voudrait disputer la Ligue des Champions. Reste encore à trouver un club pour rebondir. Et pour le moment, le Portugais ne s’est visiblement heurté qu’à des refus. Mais Cristiano Ronaldo et son agent, Jorge Mendes, ne baisseraient pas les bras pour trouver la solution.

Ça discute avec l’OM

Et voilà que cela aurait amené Jorge Mendes à discuter avec l’OM. En effet, selon les informations du journaliste italien Niccolo Ceccarini, les discussions seraient en cours entre le club phocéen et l’agent de Cristiano Ronaldo. De quoi forcément enflammer les supporters de l’OM qui ne cessent de réclamer l’arrivée de CR7 sur les réseaux. A voir maintenant si un terrain d’entente pourra être trouvé…

Contatto tra @OM_Officiel e Mendes per @Cristiano — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 19, 2022

« Cristiano est dans nos plans »