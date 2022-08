Foot - Mercato - PSG

PSG : Sauf surprise, le mercato de Neymar est réglé

Publié le 20 août 2022

Depuis le début de cette saison 2022-2023, Neymar est en très grande forme avec le PSG. Pourtant, il y a quelques semaines encore, le Brésilien était loin de faire l’unanimité au sein du club de la capitale. D’ailleurs, les Qataris auraient tout fait pour tenter de s’en séparer. Mais aujourd’hui, Neymar est toujours au PSG. Le sera-t-il le 1er septembre à la clôture du marché des transferts ? Vraisemblablement…

2 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. En Ligue 1, Neymar réalise un début de saison en boulet de canon avec le PSG. Il faut dire que le Brésilien serait revenu totalement métamorphosé pour ce nouvel exercice, avec notamment la Coupe du Monde en ligne de mire à la fin de l’année 2022. De plus, la connexion semble très bien passer entre le numéro 10 du PSG et Christophe Galtier, le nouvel entraîneur parisien. Tout semble donc être réuni pour voir un Neymar épanoui, bien que cela était loin d’être gagné il y a quelques semaines de cela…

Le Qatar a voulu se séparer de Neymar

Si Neymar est donc toujours un joueur du PSG, cela aurait pu ne pas être le cas aujourd’hui. En effet, depuis l’ouverture du marché des transferts, il a été question d’un possible départ de l’ancien joueur du FC Barcelone. Plus vraiment en odeur de sainteté auprès des dirigeants qataris, Neymar a ainsi été annoncé sur le départ. Et le PSG se serait démené pour tenter de s’en débarrasser. Comme l’a révélé ESPN , le Brésilien aurait été proposé en Europe, aux Etats-Unis, mais aussi à des clubs plus exotiques.



Le Parisien avait d’ailleurs révélé que Neymar avait notamment été offert à Manchester City, dans le cadre d’un possible échange avec Bernardo Silva, un joueur qui intéresse énormément Luis Campos selon les informations du 10sport.com. Toutefois, les Citizens n’ont pas réfléchi longtemps avant de décliner cette offre, Pep Guardiola ne voulant pas intégrer Neymar à son effectif.

Mercato - PSG : Le Qatar a tenté d’incroyables manoeuvres pour Neymar https://t.co/akmO3BjIlP pic.twitter.com/jUiy35kknu — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

« Ney n’a pas demandé à partir »

Pas de transfert pour Neymar jusqu’à présent, qui figure donc toujours dans le groupe de Christophe Galtier au PSG. Mais cela sera-t-il encore le cas à la clôture du mercato ? Le marché des transferts n’est pas encore terminé et la question a alors été posée à l’entraîneur du PSG ce vendredi en conférence de presse. Sollicité sur l’avenir de Neymar, Galtier a alors lâché : « Le mercato il peut y avoir des surprises. Ney n'a pas demandé à partir. Il est performant en match et à l'entraînement. Ce n'est pas un joueur en stand-by mais un mercato c'est un mercato ». A voir maintenant si une surprise interviendra d’ici le 1er septembre…

Un contrat jusqu’en 2027 pour Neymar

En attendant, Neymar reste donc encore un joueur du PSG. Et désormais, il est sous contrat jusqu’en 2027. Un engagement qui s’est allongé le 1er juillet dernier. En effet, la prolongation d’un an a été automatique pour le Brésilien comme cela avait négocié lors de sa prolongation l’été dernier. Voilà Neymar désormais lié jusqu’en 2027 avec le PSG. Un contrat longue durée qui n’empêche toutefois pas les différentes rumeurs autour de son avenir…