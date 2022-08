Foot - Mercato - OM

OM : Longoria s'active, une nouvelle recrue est imminente

Publié le 20 août 2022 à 09h30 par Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts fermera ses portes dans quelques jours, l’OM est toujours à la recherche d’un défenseur central. Pablo Longoria a relancé la piste menant à Eric Bailly et le défenseur de Manchester United pourrait bien être la prochaine recrue marseillaise. L’international ivoirien pourrait débarquer dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat fixée à 10M€. Le club et le joueur doivent encore négocier les détails de son futur contrat.

« Il y aura un défenseur qui arrivera, c’est certain, pour le reste on verra . » Présent en conférence de presse jeudi, Igor Tudor a confirmé la tendance pour la fin du mercato de l’Olympique de Marseille. Malgré les arrivées de Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré dans ce secteur de jeu, l’OM recherche encore un défenseur central. En cas de départ de Duje Caleta-Car, un autre joueur pourrait également débarquer à ce poste. Depuis quelques jours, Pablo Longoria a relancé la piste menant à Eric Bailly.

Eric Bailly se rapproche de l’OM

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Manchester United, l’international ivoirien a eu du mal à s’imposer chez les Red Devils , la faute notamment à de nombreuses blessures. Malgré les déboires des Mancuniens en ce début de saison, ils lui cherchent tout de même une porte de sortie. Recruté contre 38M€ en 2016 alors qu’il évoluait à Villarreal, Eric Bailly serait très intéressé par le projet marseillais, à en croire les informations de L’Équipe . Le quotidien indique qu’il devrait arriver à l’OM dans le cadre d’un prêt payant d’une saison, assorti d’une option d’achat à hauteur de 10M€. Celle-ci serait conditionnée notamment à une qualification pour la prochaine Ligue des champions ou en fonction du nombre de matchs disputés.

Négociation autour de son futur contrat

Mais L’Équipe indique également que rien n’est gagné pour le moment dans ce dossier et que d’autres clubs européens suivent également la situation du défenseur central âgé de 28 ans. L’OM serait actuellement en discussion avec l’entourage d’Eric Bailly afin de déterminer les contours de son futur contrat. L’optimisme est donc de mise, mais il pourrait ne pas être le seul joueur de Manchester United à rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. En effet, d’après Niccolo Ceccarini, les Marseillais seraient entrés en contact avec Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo. Une opération qui semble tout de même très difficile à réaliser pour Pablo Longoria, notamment du point de vue financier.

Contact entre l’OM et l’agent de Cristiano Ronaldo ?