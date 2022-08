Foot - Mercato - OM

Un transfert se complique, Tudor active une nouvelle piste à 12M€

Publié le 19 août 2022 à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

Alors que Pablo Longoria explore la piste menant à Ruslan Malinosvkyi dans le cadre d’un échange avec Cengiz Ünder, l’OM aurait un autre joueur dans le viseur. Igor Tudor rêverait d’attirer Antonin Barak, le milieu du Hellas Verone. Un dossier qui pourrait se conclure autour de 12M€, hors bonus.

Même si la fin du mercato approche à grands pas et que le championnat a déjà démarré, l’OM s’attend encore à du mouvement. Avec dix arrivées et neuf départs, l’effectif d’Igor Tudor a été chamboulé cet été et ce n’est sûrement pas terminé. Le coach croate l’a expliqué jeudi en conférence de presse, il attend toujours un défenseur central. Et en parallèle, Pablo Longoria explore plusieurs pistes au milieu de terrain.

Eric Bailly pour renforcer la défense

Pour combler le manque en défense, l’OM s’est positionné sur Eric Bailly, le joueur de Manchester United. L’international ivoirien n’entre pas dans les plans d’Erik ten Hag et va quitter les Red Devils . Alors que les positions étaient éloignées en raison des exigences de Manchester United, les négociations iraient désormais dans le bon sens puisque le club anglais accepte un prêt avec option d’achat. Une solution qui irait très bien à l’OM, reste à tomber d’accord sur les conditions personnelles, dont le salaire.

Longoria rêve de Malinovskyi…

Dans le même temps, Pablo Longoria s’est placé sur le dossier Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame. Pour attirer l’international ukrainien, l’OM serait prêt à l’échanger avec Cengiz Ünder. Cependant, même s'il serait tenté par le projet olympien, Malinovskyi, qui intéresse aussi Tottenham, se verrait bien jouer en Premier League. Une concurrence de taille pour l’OM qui ne pourra jamais rivaliser sur le plan financier avec le club londonien. Surtout qu’au-delà du duel avec Tottenham, il faudra également convaincre Cengiz Ünder. Le Turc sait qu’il n’aura pas un temps de jeu à la hauteur de ses espérances avec l’OM et il a prévu d’en discuter avec les dirigeants olympiens. De là à quitter l’OM ?

Alors que #Malinovskyi (#Atalanta #Bergame) pourrait avoir une préférence pour la PL, où Tottenham est notamment intéressé, #Tudor garde aussi un œil sur #Barak (#Hellas #Vérone), qui est dispo pour environ 12 M€ (hors bonus). Concurrence de la Fio. #Mercato #OM #Marseille — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 19, 2022

… Tudor de Barak !