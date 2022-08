Foot - Mercato - OM

OM : La nouvelle piste du mercato totalement relancée ?

Publié le 19 août 2022 à 16h00 par Hugo Chirossel

Désireux de continuer à se renforcer sur le marché des transferts, Pablo Longoria serait en négociation avec l’Atalanta afin de s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi. Cengiz Ünder pourrait être intégré dans l’opération, mais l’OM va devoir s’activer, car Tottenham est également sur ce dossier et pourrait également proposer un de ses joueurs en échange.

À moins de deux semaines de la fin du marché des transferts, l’Olympique de Marseille continue ses derniers réglages. L’OM a récemment accueilli Issa Kaboré en prêt depuis Manchester City, mais est également à la recherche d’un défenseur central, secteur où la piste Eric Bailly est privilégiée. Mais une autre opération serait également en train de voir le jour du côté de Marseille.

Mercato - OM : Bonne nouvelle pour le transfert surprise de Longoria ? https://t.co/zwjO88ySvf pic.twitter.com/Q9Aqk6oxqO — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

L’OM vise Ruslan Malinovskyi

En effet, Pablo Longoria serait actuellement en négociation avec l’Atalanta afin de recruter Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien de 29 ans, en fin de contrat en juin prochain, est en conflit avec son entraîneur. Le club italien lui cherche donc une porte de sortie, ce qui fait les affaires de l’OM. Le président marseillais essayerait de convaincre l’Atalanta en incluant Cengiz Ünder, une option qui intéresserait le club de Serie A.

Tottenham également sur le coup