OM : Malinovsky, Ünder… Longoria face à un énorme dilemme

Publié le 19 août 2022

Le marché des transferts est encore loin d’être terminé à l’OM. Ainsi, bien que le club phocéen a dernièrement bouclé sa 10ème recrue de l’été avec Issa Kaboré, d’autres joueurs pourraient encore rejoindre l’effectif d’Igor Tudor. Un nouveau défenseur central est notamment attendu, mais pas seulement. Ce jeudi, un gros dossier a été révélé, celui menant à Ruslan Malinovsky. Ce dernier pourrait débarquer en provenance de l’Atalanta Bergame dans le cadre d’un échange avec Cengiz Ünder. Une opération qui ne manquerait pas de poser un dilemme à Pablo Longoria. Explications.

Pablo Longoria a visiblement préparé une grosse opération dans le silence le plus total. En effet, jusqu’à présent, le nom de Ruslan Malinovsky n’était revenu à aucun moment à l’OM. Et pourtant, en coulisses, ça aurait avancé pour une grosse opération. Comme révélé par Fabrizio Romano, les Phocéens seraient très intéressés par l’Ukrainien de l’Atalanta Bergame. Une arrivée qui pourrait être bouclée en échange d’une arrivée de Cengiz Ünder au sein du club italien. Par la suite, cette information a été confirmée par de nombreux médias, mais de nouveaux éléments ont été rapportées sur cette opération de l’OM et Pablo Longoria va devoir prendre une grande décision.

Une clause en faveur de l’AS Rome qui change tout

En Italie, on a confirmé ce vendredi cette possible opération entre Ruslan Malinovsky et Cengiz Ünder. Toutefois, La Gazzetta dello Sport n’a pas manqué de rappeler un détail important concernant le Turc. Prêté la saison dernière par l’AS Rome, Ünder a depuis été transféré définitivement à l’OM. Pour autant, le club de la Louve garderait une part de l’ailier puisque 20% de la revente iront aux Italiens. Et cette clause poserait un véritable dilemme à Pablo Longoria…

Un échange pur, mais…

Deux choix se présenterait alors à Pablo Longoria pour boucler cette opération entre Ruslan Malinovsky et Cengiz Ünder avec l’Atalanta. La première serait alors de réaliser un échange pur entre l’Ukrainien et le Turc. Dans un tel scénario, l’OM n’aurait ainsi rien à reverser à l’AS Rome. Mais le fait est qu’aucune liquidité ne rentrerait dans les caisses par la même occasion. Cela pourrait alors être un problème pour l’OM qui cherche à récupérer de l'argent sur ce mercato.

Deux transferts distincts, mais…

Pour Pablo Longoria, la deuxième solution serait alors de réaliser deux transferts distincts, mais d’une valeur plus ou moins similaire. De quoi alors permettre à l’OM d’accueillir Ruslan Malinovsky et d’encaisser au passage un chèque. Mais dans ce cas de figure, il faudra alors reverser 20% de la somme à l’AS Rome. Voilà le problème qui se pose donc pour les Phocéens. A voir quelle solution sera choisie.