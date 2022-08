Foot - Mercato - OM

OM : L’OM sort du silence pour Cristiano Ronaldo

Publié le 20 août 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Ce samedi, ça s’est enflammé à propos d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM. En effet, en Italie, on a annoncé des contacts entre le club phocéen et Jorge Mendes, l’agent du Portugais. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les supporters marseillais, mais l’OM a souhaité mettre les choses au point.

Souhaitant quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo se cherche toujours un club. Jusqu’à présent, le Portugais s’est heurté à des refus, voyant ainsi toutes les portes se refermer devant lui. Mais toutes les options ne seraient pas encore explorées. Et si Cristiano Ronaldo rebondissait finalement du côté de l’OM ?

Des contacts avec Jorge Mendes ?

Depuis plusieurs semaines, les fans de l’OM rêvent d’une arrivée de Cristiano Ronaldo. Ce samedi, c’est Niccolo Ceccarini qui a lâché une bombe à ce sujet, assurant que Jorge Mendes, agent de CR7, serait en discussions avec l’OM en vue d’un possible transfert.

La direction de l'OM affirme pour clarifier les choses que le club n'a "aucune intention" de recruter Cristiano Ronaldo. #RMC — Florent Germain (@flogermain) August 20, 2022

La réponse de l’OM