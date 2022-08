Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Casemiro sort du silence après son transfert

Publié le 20 août 2022 à 12h15 par La rédaction

C'est désormais officiel depuis ce vendredi, Casemiro a pris la décision de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. Les Merengue et les Red Devils ont trouvé un accord de principe pour le transfert du milieu de terrain brésilien. Il vient d'ailleurs de faire ses adieux au club madrilène.

Tenté par un nouveau challenge, Casemiro a décidé de rejoindre Manchester United. Élément indispensable de Carlo Ancelotti, le Brésilien retrouvera deux de ses anciens coéquipiers au Real avec Raphael Varane et Cristiano Ronaldo. Il a tenu à remercier le club madrilène et ses supporters via un message publié sur ses réseaux sociaux.

Le message d'adieu de Casemiro

Dans un tweet, Casemiro a déclaré sa flamme au Real Madrid. « J'ai vécu l'histoire la plus merveilleuse que je n’aurais jamais imaginée. J'espère revenir un jour dans ce qui sera toujours ma maison. Même dans mille vies je ne pourrai rendre au au Real Madrid tout ce que vous m'avez donné. Pour toujours… Hala Madrid ! », écrit le Brésilien.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

Un transfert de 70M€