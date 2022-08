Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid dans le dossier Ronaldo

Publié le 20 août 2022 à 12h30 par La rédaction

Sur le départ de Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo peine à trouver un nouveau point de chute. Son agent Jorge Mendes s'active donc en coulisses pour tenter de donner un nouveau souffle à sa carrière. Mais alors que plusieurs clubs refusent les avances de l'agent portugais, c'est l'OM qui pourrait rafler la mise. Cependant, un journaliste dément cette rumeur...

Comme durant chaque mercato, il est question de l'avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, la superstar du ballon rond est sans cesse convoitée par les plus grandes écuries européennes. Mais la donne a changé cet été : c'est le Portugais qui se propose à différents clubs. CR7 veut quitter Manchester United mais aucun club ne peut assumer financièrement sa venue. Son agent aurait même sondé l'OM mais l'information a rapidement été démentie.

Pas d'intérêt de l'OM pour Ronaldo ?

Et si la onzième recrue de Pablo Longoria était Cristiano Ronaldo ? C'est en effet ce qu'avance le journaliste italien Niccolo Ceccarini. Il indique que les discussions seraient en cours entre le club phocéen et l’agent de Cristiano Ronaldo. Mais cette folle rumeur est infondée selon Andres Onrubia Ramos, spécialiste du football français pour AS . Selon lui, il n'y aurait aucun contact entre les deux parties et il ajoute même que l'idée de recruter CR7 n'aurait jamais traversé l'esprit de Pablo Longoria. Son entraineur à Manchester compte d'ailleurs sur lui.

A pesar de que han salido rumores sobre una posible llegada de Cristiano Ronaldo al OM, no hay absolutamente nada entre el conjunto marsellés y el portugués. Ni siquiera se han planteado la posibilidad de contratarle. pic.twitter.com/IzTLKoJyIT — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 20, 2022

« Cristiano est dans nos plans »

Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi, Erik ten Hag a réaffirmé son souhait de composer avec Cristiano Ronaldo pour la saison à venir. « Je répète la même chose, Cristiano est dans nos plans. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas pourquoi il est au centre de l'attention. C'était la performance de l'équipe et l'attitude de toute l'équipe, y compris Ronaldo » a-t-il déclaré aux journalistes.

Le BVB ferme également la porte à Ronaldo