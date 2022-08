Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Keylor Navas prend forme

Publié le 20 août 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas devrait quitter le PSG. Naples est intéressé et les discussions s’intensifient, à tel point que le club italien espère boucler le deal dans les prochains jours. Écarté du groupe parisien en raison d’une blessure au dos, l’international costaricain a reçu un message clair de Luciano Spalletti.

La saison dernière aura été assez difficile pour Keylor Navas. Même si Mauricio Pochettino lui a offert du temps de jeu, Gianluigi Donnarumma a constamment été choisi pour les matchs capitaux du PSG. Cette saison, Christophe Galtier l’a annoncé d’emblée : il souhaite établir une hiérarchie au poste de gardien. Le technicien français préfère une concurrence saine plutôt que deux portiers du même niveau avec un statut non défini. Et Galtier a été clair : Donnarumma est son numéro 1. « La seule hiérarchie que j’ai établie, c’est le choix du gardien. C’est difficile pour Keylor (Navas), mais c’est mon mode de fonctionnement, je ne voulais aucune ambiguïté. Je préfère choisir un numéro 1, après c’est à lui d’être performant, sachant qu’il (Donnarumma) est poussé par un très grand gardien, au grand palmarè s », expliquait le coach du PSG en juillet dernier.

Keylor Navas proche de Naples

Keylor Navas souhaite donc aller voir ailleurs. A la recherche d’un gardien de but, Naples est très intéressé par l’international costaricain. D’après les informations de calciomercato.com , l’ancien gardien du Real Madrid est l’objectif principal de Naples. Les discussions continueraient de s’intensifier entre les deux clubs, le transfert pourrait même être bouclé dans les prochains jours comme l’espèrent les dirigeants napolitains.

Christophe Galtier ne l’a pas convoqué

Du côté du PSG, la situation est assez floue. Pour le match de ce dimanche face au LOSC, Keylor Navas n’a pas été retenu dans le groupe de Christophe Galtier. Blessure, choix du coach ou anticipation d’un potentiel départ ? A en croire les informations d’Alexander Aflalo, journaliste pour Le Parisien , son absence serait la cause d’un pépin physique au dos et non pas d’un transfert imminent. Pour autant, la presse italienne reste méfiante quant aux justifications du PSG.

Dans le doute : on me confirme qu'il n'y a aucun lien entre l'absence de Keylor Navas du groupe du PSG et une imminence de son transfert à Naples. Juste une grosse douleur au dos pour le Costaricien, comme annoncé par le club. #LOSCPSG — Alexandre Aflalo (@aflaalex) August 20, 2022

« Il est clair que les situations pourraient changer »