PSG : Un transfert imminent pour Keylor Navas ? La réponse

Publié le 20 août 2022 à 15h30 par La rédaction

Après avoir appris qu’il n’était plus le numéro 1 dans la hiérarchie du PSG, Keylor Navas aurait accepté de quitter la capitale afin de retrouver du temps de jeu. Le Napoli aurait alors sauté sur l’occasion de pouvoir le faire venir en Italie, et les dirigeants seraient actuellement en train de plancher sur l’arrivée du costaricien…

Le mercato du PSG pourrait encore être mouvementé dans le sens des départs. En effet, Luis Campos travaillerait toujours sur son opération dégraissage, et plusieurs joueurs pourraient quitter la capitale. Parmi eux, on retrouverait notamment Keylor Navas, non satisfait de sa nouvelle position de numéro 2 dans la hiérarchie des portiers parisiens. Et désormais, ce dossier pourrait bien avancer…

Keylor Navas ok pour aller à Naples ?

Ainsi, comme révélé par la Gazzetta dello Sport , Keylor Navas ne serait pas contre un départ du côté du Napoli. En effet, le gardien du PSG voudrait quitter la capitale, mais ne compterait cependant pas aider le club à son départ. L’international costaricien serait très remonté contre la direction parisien, et pas seulement à cause de la décision d’installer Gianluigi Donnarumma en tant que titulaire.

Naples va devoir être patient

Toujours selon les informations du quotidien transalpin, les dirigeants de Naples devraient être patients dans ce dossier. Le directeur sportif italien, Cristiano Giuntoli, ne voudrait pas se mêler des actuelles tensions entre Keylor Navas et le PSG, et devrait donc se montrer patient en attendant que la situation se décante. Un contrat de 2 ans serait d’ores et déjà prêt, avec un salaire avoisinant les 5M€ nets.

Fabian Ruiz pour faciliter le transfert ?

Par ailleurs, les dirigeants de Naples pourraient utiliser le dossier Fabian Ruiz pour faciliter un transfert de Keylor Navas. En effet, dans un premier temps, les dirigeants du PSG et de Naples voulaient que les deux négociations se déroulent en parallèle. Cependant, Naples pourrait faire un geste, et devrait proposer d’abaisser ses demandes financières pour Fabian Ruiz à hauteur de 20M€, afin de faciliter le départ de Keylor Navas du PSG. Reste à savoir si les deux clubs arriveront à tomber d’accord…