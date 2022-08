Foot - Mercato - OM

OM : Alexis Sanchez fait déjà l’unanimité dans le vestiaire de l’OM

Publié le 20 août 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM a donc frappé très fort sur le marché des transferts avec l’arrivée d’Alexis Sanchez. Libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter Milan, le Chilien s’est engagé avec le club phocéen. Accueilli comme une star sur la Canebière, Alexis Sanchez doit désormais s’adapter à ses nouveaux coéquipiers. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas mis longtemps avant de tomber sous le charme.

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM et Pablo Longoria préparaient un mercato estival agité. Et les Phocéens n’ont pas déçu. Jusqu’à présent, ce sont 10 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’effectif d’Igor Tudor. Et un nom retient particulièrement l’attention parmi ces différentes recrues de l’OM : Alexis Sanchez. Annoncé depuis un petit moment sur la Canebière, notamment lorsque Jorge Sampaoli était en fonction, le Chilien a fini par débarquer, mais il évoluera sous les ordres d’Igor Tudor. Un gros coup de la part de Pablo Longoria, d’autant plus qu’il n’a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. En effet, Alexis Sanchez a réussi à négocier avec l’Inter Milan pour résilier sa dernière année de contrat. C’est donc libre qu’il a posé ses valises à l’OM.

« C’est réellement un plus »

Alexis Sanchez est ainsi arrivé à l’OM où il a intégré le vestiaire d’Igor Tudor. Il évolue notamment désormais au quotidien avec Jonathan Clauss, lui aussi recruté par le club phocéen durant ce mercato estival. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ , l’ancien du RC Lens a dit tout le bien qu’il pensait d’Alexis Sanchez, confiant : « Ça donne quoi Alexis Sanchez ? Moi je pense que c’est réellement un plus. Par l’expérience déjà, par l’intensité physique qu’il met à l’entraînement. Pour ceux qui le disaient cramé, nous, on le voit au quotidien et ce n’est pas du tout le cas ».

Avant ses probables débuts au Vélodrome, Alexis Sanchez a déjà conquis ses nouveaux coéquipiers par son exigence et son professionnalisme 💪Signé Tallal (@OLIVETALLARON) avec @Djoninho25 à retrouver ce soir avant #OMFCN à 20H30 sur CANAL+DÉCALÉ ▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/WVZ3o2kfPF — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 20, 2022

Les punitions d’Alexis Sanchez à l’entraînement

Concernant la condition physique d’Alexis Sanchez, Jonathan Clauss a d’ailleurs dévoilé une anecdote à l’entraînement. « Petite anecdote. Quand il travaille devant le but et qu’il rate sa frappe, il s’oblige à un grand aller-retour sur tout le terrain, à une grande intensité pour se pénaliser lui-même », a ainsi révélé le défenseur de l’OM.

« Je comprends aujourd’hui pourquoi il a été à tel niveau aussi longtemps »