OM : Toute la vérité sur le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 21 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui à Manchester United, Cristiano Ronaldo chercherait à faire ses valises, notamment afin de disputer la Ligue des Champions. Il n’en fallait pas plus pour donner des idées aux supporters de l’OM qui avaient dernièrement réclamé son arrivée via les réseaux sociaux. Un rêve qui s’est matérialisé ces dernières heures avant toutefois d’exploser…

Le feuilleton Cristiano Ronaldo n’en finit plus de faire parler sur le mercato. A un peu plus d’une semaine de la clôture du marché, le Portugais n’a toujours pas quitté Manchester United. CR7 souhaiterait pourtant faire ses valises, notamment pour disputer la Ligue des Champions. Problème, les portes se ferment une à une devant Cristiano Ronaldo. En coulisses, Jorge Mendes, agent du quintuple Ballon d’Or, se démène pourtant pour tenter de trouver une solution pour l’avenir de son protégé. Et si celle-ci se trouvait du côté de l’OM pour Cristiano Ronaldo ?

Des contacts avec Mendes ?

Sur la Canebière, les fans de l’OM rêvent d’une arrivée de Cristiano Ronaldo. Ils avaient d’ailleurs lancé le hashtag #RonaldOM ces dernier jours pour manifester leur envie. Un rêve qui a pris vie ces dernières heures grâce à un journaliste italien. En effet, sur Twitter, Niccolo Ceccarini a lâché une bombe sur Cristiano Ronaldo assurant que les contacts étaient en cours entre Jorge Mendes, l’agent de CR7, et l’OM.

Mercato - OM : Longoria est passé à l’attaque pour Cristiano Ronaldo https://t.co/rPn1fQdH25 pic.twitter.com/E6ejb2VbMe — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

« Il n’y a absolument rien »

Pourrait-on alors voir Cristiano Ronaldo débarquer à l’OM cet été ? Rapidement, des réponses sont arrivées et elles n’étaient clairement pas bonnes aux yeux des fans phocéens. Journaliste pour AS , André Onrubia a notamment expliqué sur Twitter : « Malgré les rumeurs sorties sur une possible arrivée de Cristiano Ronaldo, l’OM, il n’y a absolument rien entre le club marseillais et le Portugais. Ils n’ont même pas envisagé de le recruter ».

L’OM met un terme au feuilleton