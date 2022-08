Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, le mercato est loin d’être bouclé

Publié le 21 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain, le PSG attend encore plusieurs renforts pour disposer d’un effectif optimal sur le plan numérique et atteindre ses objectifs comme l’a clairement indiqué Christophe Galtier vendredi en conférence de presse.

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, quels seront les prochains renforts du PSG sur ce mercato estival ? Plusieurs profils sont attendus en défense, au milieu de terrain et en attaque, en plus des ventes de certains indésirables qui sont poussés vers la sortie.

Galtier a ciblé ses besoins

Interrogé en conférence de presse vendredi, Christophe Galtier a indiqué qu’il savait parfaitement ce qu’il voulait pour la suite du mercato du PSG : « Les joueurs ont été identifiés, pas seulement les profils. On veut récupérer le ballon le plus haut possible et cela demande beaucoup d’énergie », a indiqué l’entraîneur parisien.

Le PSG va encore recruter