PSG : Le bras de fer a déjà commencé pour l’avenir de Lionel Messi

Publié le 20 août 2022 à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Lionel Messi suscite de nombreuses convoitises pour la fin de sa carrière. Le FC Barcelone rêve de son retour, l’Inter Miami essaye déjà de l’attirer dans un an, et c’est désormais au tour du PSG de s’activer pour prolonger l’attaquant argentin.

Recruté libre par le PSG il y a un an alors que le FC Barcelone n’était pas en capacité financière de pouvoir prolonger son contrat, Lionel Messi a vécu une première saison globalement décevante dans la capitale. Mais au même titre que Neymar, l’attaquant argentin semble être revenu en jambes pour la reprise, et son avenir fait déjà couler beaucoup d’encre étant donné qu’il arrivera en fin de contrat avec le PSG en juin 2023.

Le PSG envisage déjà une prolongation

Vendredi, l’émission espagnole El Chiringuito a annoncé que la direction du PSG avait commencé à bouger ses pions pour prolongation de contrat de Lionel Messi. Luis Campos aurait organisé une réunion prévue pour la semaine prochaine afin de lui formuler une proposition d’une année supplémentaire, et ainsi tenter de le convaincre de prolonger son contrat jusqu’en 2024 au Parc des Princes. Mais l’attaquant argentin a d’autres options à l’étranger…

Mercato - PSG : Rendez-vous imminent pour la prolongation de Messi https://t.co/W1VG64fVjw pic.twitter.com/9Feh86Qb0e — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Barcelone met le paquet pour récupérer Messi

Du côté du FC Barcelone, le club catalan ayant retrouvé une situation financière plus saine cet été, on enchaine les opérations de communication au sujet de Lionel Messi depuis plusieurs semaines. Le président Joan Laporta en a récemment remis une couche sur le numéro 30 du PSG : « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone », a indiqué Laporta.

L’Inter Miami est là aussi