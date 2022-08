Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l'avenir d'Hakimi

Publié le 19 août 2022 à 16h15 par La rédaction

Le Barça réalise un mercato XXL mais n'a pas fini de se renforcer à tous les postes. Xavi attend maintenant un arrière droit et il penserait au Parisien Achraf Hakimi. Or, le dossier semble très complexe à réaliser pour les Blaugrana qui continueraient leurs recherches en Ligue 1, plus précisément à l'AS Monaco où évolue un certain Vanderson.

Luis Campos traite les cas épineux des indésirables en cette fin de mercato. Mais alors qu'il ne reçoit pas d'offre pour certains d'entre eux, les joueurs indéboulonnables sont courtisés à l'instar d'Achraf Hakimi avec le FC Barcelone. Cependant, on voit mal comment Luis Campos pourrait accepter de s'en séparer et le Barça se pencherait désormais sur un autre latéral droit de Ligue 1.

#Portadas 📰👉 Opción Vanderson, el adiós de Casemiro más cerca y el inicio de La Vuelta, lo más destacado de hoyhttps://t.co/e813QhR4tM pic.twitter.com/v08wgYT4pX — Diario SPORT (@sport) August 19, 2022

Barcelone lance la piste Vanderson

Face à la complexité du dossier Hakimi et suite à l'échec de la piste César Azpilicueta, le Barça s'intéresserait au Monégasque Vanderson d'après Sport . Arrivé à l'hiver dernier contre un chèque de 11M€, le Brésilien s'est immédiatement imposé à l'AS Monaco et nourrit de belles promesses pour l'avenir.

Hakimi au Barça, c'est non