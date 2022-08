Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier a évoqué un sujet inattendu sur les transferts

Publié le 21 août 2022 à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Le PSG envisage de se séparer d’un certain nombre d’éléments indésirables avant la fin du mercato, et il compte pour cela sur Antero Henrique avec qui il a repris sa collaboration pour l’aider à boucler ses ventes. Christophe Galtier s’est confié sans détour sur le rôle du Portugais.

Alors que des profils tels que Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Rafinha ou encore Ander Herrera sont plus que jamais poussés vers la sortie par le PSG en cette période de mercato estival, Antero Henrique est notamment chargé de trouver un point de chute à ces éléments indésirables.

Galtier se livre sur Antero Henrique

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a eu l’occasion de s’exprimer sur le retour d’Antero Henrique cet été au PSG : « J'ai dit qu'on attendait des recrues. Pourquoi ne parler que d'Antero. Les décisions sont prises par le président, Luis Campos et moi. Cela se passe bien », a confié Galtier.

