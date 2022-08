Foot - Mercato

Comme Casemiro, ces stars du Real Madrid ont dit non au PSG

Publié le 20 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Les routes du PSG et du Real Madrid se croisent souvent sur le marché des transferts, les deux clubs cherchant à recruter des profils de joueurs souvent similaires. Ce fut notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni ou encore David Alaba. Et alors que le club parisien aurait approché le joueur, Casemiro aurait refusé de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain, privilégiant le challenge Manchester United.

Casemiro

C’est le dernier exemple en date d’une belle série ces derniers temps. Malgré une pige en prêt au FC Porto en 2014/2015, Casemiro est un joueur du Real Madrid depuis neuf ans. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’il souffle sa dixième bougie en 2023. En effet, alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025 au Real Madrid, Manchester United a approché l’international brésilien en lui proposant de doubler son salaire actuel pour rejoindre les Red Devils . D’après les informations d’ El Chiringuito , Casemiro n’aurait pas pris la décision de quitter le Real Madrid et de signer à Manchester United simplement pour une question financière. En effet, le média ibérique affirme que l’offre du PSG aurait été supérieure que celle des Red Devils. Emballé par le projet proposé par le club mancunien, Casemiro aurait décidé de repousser la proposition du Paris Saint-Germain.

Aurélien Tchouaméni

Que ce soit l’ancien directeur sportif Leonardo ou Luis Campos, conseiller football du PSG, les deux hommes étaient sur la même longueur d’onde : le recrutement d’Aurélien Tchouaméni était une priorité absolue pour le milieu de terrain du club de la capitale. Et même Kylian Mbappé est allé jusqu’à s’entretenir avec son coéquipier en Équipe de France pour l’inciter à le rejoindre au PSG au lieu de quitter l’AS Monaco pour le Real Madrid. « Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j’allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Mais il a compris et il est content pour moi ». Voici le message que Tchouaméni faisait passer lors de sa conférence de presse de présentation en juin dernier.

Eduardo Camavinga

Tout au long de la saison 2020/2021, il a été question d’un intérêt du PSG pour Eduardo Camavinga. Pire, Le Parisien expliquait qu’au sein des hautes instances du club, à savoir à Doha, le recrutement de Camavinga était perçu comme étant une nouvelle étape importante du projet sportif du club après celui de Kylian Mbappé en le faisant passer de promesse à star du football français. Néanmoins, pendant l’intégralité du mercato estival de 2021, le PSG n’a pas pu parvenir à ses fins alors que le Real Madrid a pu boucler ce dossier. En interview après son transfert en provenance du Stade Rennais, Camavinga affirmait ne pas y avoir réfléchi à deux fois au moment de prendre sa décision lorsqu’il avait eu vent de l’intérêt du Real Madrid.

David Alaba en 2021 et Antonio Rüdiger en 2022

Comme Sport BILD l’avait révélé dès le mercato estival de 2020 pour remplacer Thiago Silva, Thomas Tuchel souhaitant recruter David Alaba qui était même la priorité de l’entraîneur allemand avant qu’il ne soit remercié quelques mois plus tard. Parti libre de tout contrat du Bayern Munich, Alaba a finalement fait le choix de signer en faveur du Real Madrid bien que le PSG fut sur les rangs pour accueillir le polyvalent défenseur. Lors de cette intersaison, Antonio Rüdiger disposait également du statut d’agent libre, comme ce fut le cas pour Alaba. Et alors que le PSG et le FC Barcelone auraient tenté d’attirer le désormais ex-défenseur de Chelsea, l’option Real Madrid était bien trop alléchante pour Rüdiger comme révélé par le principal intéressé en conférence de presse.

Vinicius Jr