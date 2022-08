Foot - Mercato - PSG

Le PSG attendait un tel transfert depuis… 2018

Publié le 20 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG avait l'intention de dégraisser son effectif et renflouer ses caisses. Dans cette optique, Arnaud Kalimuendo s'est engagé avec le Stade Rennais qui n'a pas hésité à débourser plus de 20M€ pour ce transfert. Un montant qui est loin d'être anodin puisque le PSG attendait une telle vente depuis 2018 et le transfert de Gonçalo Guedes à Valence pour 40M€.

Depuis l'arrivée de QSI au PSG, le club de la capitale s'est essentiellement distingué par ses recrues que par ses ventes. En effet, les dirigeants parisiens qui se sont succédé ont bouclé certains transferts impressionnants dont les deux plus chers de l'histoire à savoir Neymar, arrivé pour 222M€ en provenance du FC Barcelone en 2017 et Kylian Mbappé, arrivé également en 2017, mais transféré définitivement l'année suivant pour 180M€. Mais pour compenser les dépenses engendrées sur le marché des transferts, le PSG peine à vendre et surtout à récupérer de belles indemnités. Mais cet été, le club de la capitale a tout de même réalisé une belle opération.

Kalimuendo rejoint le Stade Rennais pour plus de 20M€

Et comme ce fut le cas par le passé, c'est un Titi qui a rapporté gros au PSG. En effet, après deux saisons en prêt au RC Lens, où il s'est particulièrement distingué, Arnaud Kalimuendo a finalement quitté son club formateur afin de s'engager avec le Stade Rennais. Le club breton n'a pas hésité à lâcher plus de 20M€ pour recruter le jeune attaquant. Une somme importante qui place directement Arnaud Kalimuendo dans le top 10 des plus grosses ventes de l'histoire du PSG à seulement 20 ans.

[MercatoSRFC]Arnaud Kalimuendo est 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍L'attaquant du @PSG_inside s’engage avec le SRFC jusqu’en 2027.Bienvenue chez toi Arnaud ! 🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 11, 2022

Du jamais depuis Guedes !

Mais surtout, c'est le plus grosse vente du PSG depuis 2018 ! Cet été là, le club de la capitale avait réussi plus jolies ventes dont trois supérieures à 20M€. C'est ainsi que Yuri Berchiche était envoyé à l'Athletic Bilbao pour 24M€ tandis que Javier Pastore s'engageait avec l'AS Roma contre un chèque de 24,7M€. Mais surtout, prêté à Valence, Gonçalo Guedes allait être définitivement transféré au club Che pour 40M€, ce qui reste à ce jour, la plus grosse vente de l'histoire du PSG qui a donc réussi avec Arnaud Kalimuendo sa plus belle vente depuis 2018.

Kalimuendo ne regrette rien