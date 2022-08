Foot - Mercato - PSG

PSG : Un coup XXL du mercato va échapper à Luis Campos

Publié le 22 août 2022 à 08h30 par Pierrick Levallet

Afin de renforcer considérablement le milieu de terrain de Christophe Galtier, Luis Campos rêve de faire venir Bernardo Silva au PSG comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. D’ailleurs, Pep Guardiola ne semble pas vraiment opposé à un départ pour le Portugais. Mais à quelques jours de la fin du mercato, Manchester City pourrait bien bloquer le transfert du joueur de 28 ans.

Alors que le mercato ferme ses portes dans une dizaine de jours, Luis Campos poursuit son travail pour apporter les meilleurs renforts possibles à Christophe Galtier. Le conseiller sportif du PSG travaillerait donc sur la venue d’un nouveau défenseur central, d’un milieu de terrain et d’un autre attaquant. Toutefois, Luis Campos a un rêve pour cet été selon les informations exclusives du 10Sport.com : recruter Bernardo Silva. Et Pep Guardiola aurait peut-être ouvert la porte au PSG pour le Portugais.

«Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution»

« Si vous forcez une personne à rester alors qu’elle ne veut pas rester, comment pouvez-vous lui faire tirer le meilleur parti d’elle ? C’est impossible. Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai. (...) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution » a expliqué Pep Guardiola au micro de Sky Sports ce dimanche avant la rencontre face à Newcastle.

Manchester City est parti pour garder Bernardo Silva

Mais même si Pep Guardiola ne semble pas vraiment s’opposer à un départ de Bernardo Silva - du moment que c’est ce que le joueur veut - Manchester City ne devrait pas bouger de ses positions pour l’international portugais. Selon les informations du journaliste The Athletic Pol Bollus, aucune offre ne devrait être en mesure de convaincre la direction des Citizens à quelques jours de la fin du mercato. Manchester City estime sans doute que le temps pour trouver un successeur à Bernardo Silva est trop restreint. Ce dernier devrait donc bien rester à chez les Sky Blues cet été. Le club mancunien envisagerait même de lui offre un nouveau contrat d’après le Daily Star .

Bernardo Silva és titular a Newcastle.La seva suplència els dos últims partits no tenia res a veure amb els rumors sobre el seu futur. Pel que em consta, no hi haurà cap oferta per ell en els propers 10 dies que faci canviar d’idea al Manchester City. https://t.co/iJ1tPuZtiN — Pol Ballús (@polballus) August 21, 2022

Le PSG a lâché 80M€