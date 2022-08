Foot - Mercato PSG

Mercato - PSG : Un énorme contrat arrive pour Bernardo Silva

Publié le 21 août 2022 à 17h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Bernardo Silva est devenu la nouvelle priorité du PSG sur le marché des transferts. Luis Campos a en effet jeté son dévolu sur l’international portugais de Manchester City, alors qu’une offre de 80M€ a été transmise au club anglais. Mais un nouveau coup de tonnerre devrait arriver dans ce dossier…

Bernardo Silva affole le PSG sur ce marché des transferts. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Luis Campos a fait de l’international portugais sa grande priorité sur le mercato. L’international portugais a par ailleurs fait l’objet d’une première offre de transfert de 80M€, poliment refusée par la direction de Manchester City. Si le club mancunien ne semblait pas fermé à une vente, dans un premier temps, un nouveau coup de tonnerre serait arrivé dans ce dossier…

Un nouveau contrat pour Bernardo Silva ?

Ainsi, comme révélé par le Daily Star , Manchester City serait sur le point de proposer un nouveau contrat à Bernardo Silva. En effet, l’international portugais serait vu par Pep Guardiola comme un joueur vital dans l’effectif des champions d’Angleterre, et le coach mancunien aurait demandé à ce qu’il soit récompensé par une augmentation de son salaire. Il deviendrait ainsi le 3e meilleur salaire du club, derrière ceux de Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Pour rappel, Bernardo Silva est actuellement sous contrat pour 3 saisons à Manchester City, avec un salaire avoisinant les 180 000€ par semaine. De quoi inquiéter le PSG…

Une offre de 80M€ confirmée

Par ailleurs, le Daily Star a confirmé que Manchester City avait fixé son prix à plus de 80M€ pour Bernardo Silva, afin de décourager les prétendants. Un mouvement qui aurait fonctionné : le FC Barcelone, en grande difficulté financière, aurait admis que cette piste ne serait plus possible, tandis que le PSG aurait pour le moment laissé cette piste de côté en raison du rejet de sa première proposition.

Bernardo Silva déjà lié à un départ

Enfin, d’après le média anglais, Bernardo Silva a déjà été lié à un départ par le passé. En effet, la cible du PSG était déjà annoncé partant l’année dernière, alors que le Milan AC et l’Atlético de Madrid étaient à sa poursuite. Cependant, le milieu offensif de Manchester City avait décidé de rester et de tenter de se refaire une place dans le 11 de City. Chose qu’il a finalement réussi à faire, aidant grandement le club à sécuriser un nouveau titre de Premier League. Affaire à suivre…