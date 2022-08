Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour Arkadiusz Milik

Publié le 21 août 2022 à 13h35 par La rédaction

Toujours à la recherche de liquidités, l’Olympique de Marseille devrait faire partir quelques joueurs d’ici la fin du marché des transferts. Dans le secteur offensif, après l’arrivée de plusieurs recrues, Pablo Longoria devrait lancer un dégraissage. Et si Bamba Dieng était annoncé sur le départ, ce serait désormais le cas d’Arkadiusz Milik, courtisé par un prétendant de taille…

Pablo Longoria devrait lancer un dégraissage en attaque. En effet, avec l’arrivée de Luis Javier Suarez en provenance de Grenade, et celle d’Alexis Sanchez en provenance de l’Inter Milan, l’Olympique de Marseille dispose désormais de 5 joueurs au profil de buteur. Le président phocéen devrait donc lancer une opération pour réduire les options, et si Cédric Bakambu et Bamba Dieng semblaient initialement être les favoris à un départ de Marseille, Arkadiusz Milik serait récemment revenu sur les radars de la Juventus. Et tout semble se préciser dans ce dossier…

Arkadiusz Milik, nouvelle priorité de la Juventus ?

En effet, comme révélé par le journaliste de Sky Sports Gianluca Di Marzio, la Juventus avait initialement coché le nom de Memphis Depay pour renforcer son secteur offensif. Cependant, les exigences salariales de l’international néerlandais seraient actuellement trop élevées, et la Juve aurait décidé de se tourner vers d’autres pistes. La dernière en date mènerait à l’attaquant de l’OM Arkadiusz Milik, déjà très apprécié avant sa signature chez les Phocéens. Car les perspectives seraient intéressantes pour la Juventus dans ce dossier…

Arkadiusz Milik, toujours surveillé

En effet, d’après les informations de Tuttosport , les dirigeants de la Juventus n’auraient jamais retiré Arkadiusz Milik de leur liste des joueurs courtisés. Les Bianconeri auraient toujours gardé un oeil sur le buteur de l’OM, et la possibilité de faire venir un attaquant qui connaît la Série A à faible coût serait jugée intéressante par les dirigeants turinois. Cependant, Arkadiusz Milik ne serait pas le seul joueur à être pisté par la Juve…

