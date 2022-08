Foot - Mercato - OM

Ronaldo se fait encore recaler, tout est possible pour l’OM

Publié le 23 août 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Cette saison, Cristiano Ronaldo veut impérativement jouer la Ligue des champions. Le Portugais pourrait donc être amené à quitter Manchester United cet été. S’il n’a essuyé que des refus jusqu’à présent, l’attaquant de 37 ans pourrait rejoindre Lionel Messi en Ligue 1. Cristiano Ronaldo a été lié à l’OM récemment. Et il viendrait encore de se faire recaler par un cador européen, laissant ainsi à boulevard au club phocéen.

Seulement un an après son retour, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter Manchester United cet été. Le quintuple Ballon d’Or voudrait impérativement disputer la Ligue des champions cette saison, chose que les Red Devils ne feront pas. Cristiano Ronaldo est donc à la recherche d’un club qui pourra l’accueillir et a déjà postulé chez quelques équipes comme Chelsea, le PSG, l’Atletico de Madrid ou encore le Borussia Dortmund. Mais jusqu’à présent, le Portugais a toujours été recalé. Une folle rumeur a alors vu le jour récemment : celle d’une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM. Le club phocéen remplit les critères de recherches de l’attaquant de 37 ans puisqu’il disputera la Ligue des champions. D’ailleurs, Marseille n’aurait clairement pas écarté cette éventualité.

Mercato : L'OM se met à rêver de Cristiano Ronaldo, McCourt est sous pression https://t.co/lo2yGeuut1 pic.twitter.com/de9LdfbhIP — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

L’OM étudie la viabilité de la venue de Cristiano Ronaldo

Interrogé par le Football Club de Marseille , l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles De Bono a affirmé que l’OM avait lancé une étude pour savoir si la venue de Cristiano Ronaldo était viable économiquement parlant : « Une étude est en train de se faire pour savoir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Ça a été le cas du côté du PSG avec Messi quand il est arrivé. L’OM s’est mis dans l’idée d’étudier comment faire venir Ronaldo à Marseille, sur le plan marketing et l’effet sur les sponsors du monde entier. (...) Je pense que l’OM s’est mis dans la tête d’étudier le marketing de Ronaldo. Moi, ça me fait garder espoir. Si c’est bien calculé, je pense que tu peux amortir son transfert assez rapidement. » L’OM n’aurait donc pas exclu une possible arrivée de Cristiano Ronaldo sur la Canebière. Frank McCourt a même été interpellé par d’autres anciens joueurs marseillais.

Les anciens de l’OM interpellent McCourt

Au micro de RMC , Eric Di Meco a affirmé que « ce serait impardonnable de ne pas essayer pour moi. C'est de la science-fiction, il y a une chance sur mille. Et je même plus loin : par bonheur, par miracle, il viendrait te mettre le bordel dans le vestiaire, rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters de l'OM à la ville, il faut le tenter. » L’ancien défenseur de l’OM, aujourd’hui consultant chez RMC Sport , s’est même servi de l’arrivée de Lionel Messi au PSG pour expliquer que le transfert de Cristiano Ronaldo à l'OM était faisable économiquement parlant : « Financièrement, si tu calcules, j'ai vu passer un article sur ce qu'a rapporté Messi depuis qu'il est arrivé au PSG, ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher finalement. Il suffit juste que l'actionnaire principal s'enflamme et qu'il trouve une solution pour, qu'économiquement, il lui trouve un business aux Etats-Unis. » De son côté, Samir Nasri a lancé un appel du pied au Portugais sur les antennes de Canal+ : « D'après ce qu'on entend, Cristiano veut jouer la Champions League. Je pense sincèrement qu'il devrait faire des concessions au niveau financier pour pouvoir aller dans une équipe compétitive qui joue la Champions League. Moi, j'ai une solution pour lui. Il peut résilier son contrat, ils lui donnent la moitié de son année et à Marseille ils font un effort, ils lui donnent quelque chose et il vient pour jouer la Ligue des champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure. » D’ailleurs, l’OM devrait compter un potentiel prétendant en moins pour Cristiano Ronaldo.

Le Bayern Munich a recalé Cristiano Ronaldo