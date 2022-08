Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Réunion au sommet prévue pour le transfert de Milik

La Juventus est à la recherche d’un nouvel attaquant pour épauler Dusan Vlahovic. La Vieille Dame avait donc jeté son dévolu sur Memphis Depay au départ. Mais au vu des difficultés rencontrées dans les négociations, notamment sur le plan du salaire, la Juventus aurait changé d’avis et se serait positionnée sur Arkadiusz Milik. Une réunion entre le club turinois et l’agent du joueur serait d’ailleurs prévue prochainement.

Prêté à la Juventus ces deux dernières saisons, Alvaro Morata a fait son retour à l’Atletico de Madrid. Massimiliano Allegri, qui aurait bien aimé garder l’Espagnol, serait donc à la recherche d’un nouvel attaquant pour accompagner Dusan Vlahovic en attaque. Le club turinois avait alors jeté son dévolu sur Memphis Depay mais devrait finalement opter pour son plan B avec Arkadiusz Milik. La Vieille Dame devrait d’ailleurs accélérer les choses prochainement pour l’attaquant de l’OM.

Selon les informations de Fabrizio Romano, une réunion serait prévue entre la direction de la Juventus et l’agent d’Arkadiusz Milik. Les discussions devraient devenir décisives ce mercredi afin de boucler l’accord avec l’international polonais, mais aussi avec l’OM. Le journaliste spécialiste du mercato confirme le prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat mais précise que cette dernière ne devrait pas devenir obligatoire.

Juventus have a meeting scheduled with Arkadiusz Milik’s agent. Talks will enter into key stages tomorrow in order to reach full agreement also with OM. 🚨⚪️⚫️ #JuventusDeal discussed with OM: €2m loan plus buy option not mandatory. No final communication to Memphis Depay yet. pic.twitter.com/kwITPAvIPS