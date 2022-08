Foot - Mercato - PSG

PSG: Kurzawa trouve un accord à l'étranger, un gros coup se précise

N’étant plus vraiment au niveau, Layvin Kurzawa est rapidement devenu indésirable au PSG. Néanmoins, les prétendants ne se bousculeraient pas vraiment pour recruter le défenseur de 29 ans, surtout au vu de son énorme salaire pour son faible temps de jeu. Mais ces derniers jours, une solution inespérée s’est présentée au PSG puisque Fulham s’intéresserait à Layvin Kurzawa. Et les négociations seraient en bonne voie.

Cet été, le PSG a mis en place une opération dégraissage au sein de son effectif. Jusqu’à présent, Luis Campos a déjà bouclé neuf départs. Mais il ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien travaillerait sur d’autres sorties avant la fermeture du mercato. Un loft a donc été mis en place pour mettre les indésirables à l’écart. Layvin Kurzawa est l’un d’entre eux. Le joueur de 29 ans sort d’une saison où il n’a disputé que neuf malheureuses minutes lors du Trophée des champions en août 2021 et il n’entrerait pas vraiment dans les plans de Christophe Galtier. Mais avec un salaire de 5,4M€ selon Sportune.fr et un contrat qui court jusqu’en juin 2024, les prétendants ne se bousculent pas vraiment pour le recruter. Mais une solution inespérée se serait présentée au PSG et à Luis Campos récemment pour l’international tricolore.

Ces derniers jours, Layvin Kurzawa aurait vu une porte de sortie s’ouvrir à lui en Angleterre. Comme le révélait le London Evening Standard , Fulham s’intéresserait au latéral gauche du PSG. Devenu indésirable depuis quelques temps maintenant, Layvin Kurzawa pourrait se relancer en Premier League. D’ailleurs, on aurait dépassé le stade du simple intérêt du côté de Fulham.

Fulham want to sign Layvin Kurzawa as priority target as new left back. Marco Silva, also keen on signing the French LB from PSG. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFCNegotiations progressing also on Justin Kluivert deal with AS Roma. pic.twitter.com/ylzHoDXmBo