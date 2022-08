Foot - Mercato - OM

OM : Excellente nouvelle pour le transfert d’Arkadiusz Milik

Publié le 23 août 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet

À la recherche d’un nouvel attaquant pour épauler Dusan Vlahovic cette saison, la Juventus avait d’abord jeté son dévolu sur Memphis Depay. Cependant, les négociations avec le Néerlandais n’avanceraient pas vraiment dans le bon sens. Le joueur du FC Barcelone serait toujours trop exigeant sur le plan financier, et cela pourrait bien tourner en la faveur d’Arkadiusz Milik.

Cet été, la Juventus n’a pas été en mesure de conserver Alvaro Morata, qui est reparti à l’Atletico de Madrid. Le club turinois chercherait donc un nouvel élément offensif pour l’associer à Dusan Vlahovic sur le front de l’attaque de la Vieille Dame . Alors que le nom de Memphis Depay est régulièrement annoncé du côté de la Juventus, les négociations n’avanceraient pas vraiment dans le bon sens. Et cela pourrait profiter à Arkadiusz Milik.

Depay a été recalé par la Juventus

Comme le rapporte le journaliste Rudy Galetti, la nouvelle demande de Memphis Depay n’aurait pas été acceptée par la Juventus. Si le Néerlandais ne revoit pas ses exigences à la baisse, les Bianconeri pourraient se retirer définitivement du dossier. Les sentiments ne seraient pas vraiment positif pour le moment concernant la possible arrivée de l’ancien de l’OL à Turin.

La Juventus se rapproche dangereusement de Milik