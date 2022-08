Foot - Mercato - OM

OM : Une opération à 10M€ se confirme pour le transfert de Milik

Publié le 23 août 2022 à 18h00 par Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, l’avenir d’Arkadiusz Milik est très incertain. Pas vraiment indispensable à Igor Tudor, le Polonais pourrait être poussé vers la sortie cet été. La Juventus s’intéresserait de nouveau à lui. Et les négociations avanceraient dans le bon sens avec l’OM. Un accord total serait tout proche dans ce dossier.

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, l’avenir d’Arkadiusz Milik est plus que jamais incertain. Le Polonais n’est pas vraiment la première option du technicien croate en attaque. De ce fait, le joueur de 28 ans pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. Récemment, la Juventus se serait de nouveau positionnée pour Arkadiusz Milik. Et les discussions avanceraient dans le bon sens avec l’OM.

Accord trouvé entre l’OM et la Juventus pour Milik

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, la Juventus penserait de plus en plus à Arkadiusz Milik pour renforcer son attaque. Après une réunion ce mardi entre Massimiliano Allegri et la direction bianconeri, le club turinois aurait jeté son dévolu sur l’international polonais, alors que le dossier Memphis Depay s’avère complexe. La Juventus aurait d’ailleurs déjà trouvé un accord avec l’OM autour d’un prêt payant de 2M€ avec une option d’achat fixée à 8M€.

Plus qu'un terrain d’entente à dénicher avec Milik

Suite à cette rencontre au sommet après le match nul face à la Sampdoria, Massimiliano Allegri et la Juventus auraient décidé d’accélérer les choses pour Arkadiusz Milik. Il ne manquerait plus qu’un terrain d’entente à trouver avec l’attaquant de l’OM concernant son salaire. Une fois ce petit détail réglé, le transfert d’Arkadiusz Milik ne devrait être qu’une question de temps. Néanmoins, la Juventus n’aurait pas vraiment écarté la piste Memphis Depay.

Mais la Juventus veut d’abord être fixée pour Depay