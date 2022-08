Foot - Mercato - OM

OM : Le clan Longoria sort du silence pour le transfert de Milik

Publié le 23 août 2022 à 09h45 par La rédaction

Arkadiusz Milik se rapproche de plus en plus d'un départ de l'OM. L'attaquant polonais suscite un vif intérêt de la Juventus qui se serait déjà mis d'accord sur les termes de son contrat. Des proches de Pablo Longoria confirment les négociations entre les deux clubs, mais aucun terrain d'entente n'aurait encore été trouvé contrairement aux informations circulant en Italie.

Alors que le mercato de l'OM est déjà très avancé dans le sens des arrivées, ça coince un peu dans le sens inverse. En effet, Pablo Longoria veut vendre certains joueurs afin de récupérer des liquidités mais tout ne se ficelle pas comme prévu. Néanmoins, le président olympien pourrait se séparer d'Arkadiusz Milik dans les prochains jours.

Le clan Longoria confirme pour Milik, mais...

Alors que la presse italienne évoque depuis plusieurs heures l'existence d'un accord entre la Juve et l'OM pour Arek Milik, l'entourage du président Longoria a rétabli la vérité. Contacté ce lundi soir pendant L'Equipe du Soir par le journaliste Saber Desfarges, un dirigeant olympien s'est prononcé sur un éventuel départ de Milik vers la Juventus. « On a des conversations, mais encore rien de concret » admet le dirigeant.

La Juve à l'heure du choix