Longoria n’est pas au bout de ses peines pour le transfert de Dieng

Publié le 22 août 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Bamba Dieng se retrouve écarté à l’OM. L’attaquant de 22 ans n’a pas eu le droit à sa chance en ce début de saison et pourrait bien être amené à faire ses valises pour remédier à ce problème. Cependant, le dossier ne serait pas vraiment simple au vu des positions de Pablo Longoria et du club du Sénégalais.

L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM n’a clairement pas été bénéfique pour Bamba Dieng. Malgré son comportement exemplaire à l’entraînement et son travail acharné, le Sénégalais est mis à l’écart par le technicien phocéen. L’attaquant de 22 ans n’a eu le droit à aucune minute de temps de jeu depuis le début de saison et cela commence à peser lourd dans son esprit. Pour remédier à ce problème, Bamba Dieng serait prêt à prendre une décision radicale qui devrait certainement plaire à Igor Tudor.

La Ligue 1 s’arrache Bamba Dieng

Selon les informations de RMC Sport , l’avenir de Bamba Dieng serait encore assez flou. L’international sénégalais voudrait impérativement avoir du temps de jeu. De ce fait, il serait prêt à quitter l’OM. En Ligue 1, trois clubs se seraient positionnés sur l’attaquant de 22 ans : Lorient, Nice et Brest. Néanmoins, les deux clubs bretons ne pourraient faire que des offres de prêt au vu de leur faible budget. Cependant, Pablo Longoria ne compterait pas bouger de ses positions. Le président de l’OM veut un transfert sec, et pour une somme significative. S’il ne part pas, ce ne serait pas un problème pour le pensionnaire de la Ligue 1 au vu de son faible salaire.

L’OM réclame 15M€, le clan Dieng s’agace

En effet, le club marseillais réclamerait au moins 15M€ pour Bamba Dieng. La direction phocéenne considérerait le Sénégalais comme l’une de ses grosses valeurs marchandes et voudrait remplir ses caisses avec sa vente. Sauf que ce montant fixé ne plairait pas du tout au clan Dieng, qui remarque que l’OM est beaucoup moins gourmand pour les transferts d’Arkadiusz Milik et de Cédric Bakamba, d’autant plus que la direction marseillais n’a pas hésité à accepter des prêts pour certains indésirables.

Dieng veut rester en France, l'OM veut l'envoyer en Angleterre

Par ailleurs, les positions entre le clan Bamba Dieng et l’OM seraient très éloignées. Il y a une dizaine de jours, l’agent du Sénégalais aurait tendu la main au club marseillais pour envisager une prolongation de contrat. Mais sa proposition serait restée sans réponse. De son côté, Bamba Dieng entend poursuivre sa progression en France. Mais l’OM préférerait qu’il aille en Angleterre. Si Newcastle et Everton suivraient le joueur, seul Fulham se serait réellement manifester outre-Manche pour recruter Bamba Dieng. Reste maintenant à voir ce que l’OM décidera de faire. Affaire à suivre...