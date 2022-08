Foot - Mercato - OM

OM : Un plan fou pour le prix du transfert de Dieng ? La réponse

Publié le 22 août 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

D'ici la fermeture du mercato, Pablo Longoria espère se séparer de plusieurs joueurs, afin de renflouer les caisses de l'OM comme le réclame Frank McCourt. Dans cette optique, un joueur est poussé au départ à savoir Bamba Dieng. Mais son prix semble encore incertain.

Ce n'est plus une surprise, l'OM souhaite se séparer de Bamba Dieng. Il faut dire que rapidement Igor Tudor a assuré que l'international sénégalais n'était pas entièrement dans ses plans. Et entre temps, l'OM a recruté Luis Suarez et Alexis Sanchez ce qui laisse encore moins d'opportunités à Bamba Dieng d'obtenir du temps de jeu. C'est la raison pour laquelle, Pablo Longoria cherche à lui trouver une porte de sortie. Mais jusque-là, le jeune attaquant, sous contrat jusqu'en juin 2024, refusait de quitter l'OM.

Dieng prêt à quitter l'OM

Néanmoins, selon les informations de La Provence , Bamba Dieng est désormais dépité par sa situation et aurait fini par accepter de quitter l'OM. Il faut dire que l'attaquant sénégalais est écarté depuis le début de saison et n'a pas disputé la moindre minute de jeu sous les ordres d'Igor Tudor. Par conséquent, Bamba Dieng est désormais disposé à partir, une aubains pour Pablo Longoria qui cherche à la vendre depuis plusieurs semaines. Le dossier pourrait donc prochainement se décanter.

Lorient dans le coup pour Dieng, mais...

Dans cette optique, quels clubs pourraient se positionner ? Pendant de longues semaines, l'issue semblait être un transfert vers la Premier League. Mais les formations anglaises ne bougent pas pour l'instant ce qui pourrait laisser une ouverture à des écuries de Ligue 1. Selon les informations de Foot Mercato , le FC Lorient est toujours intéressé par la venue de Bamba Dieng. L’entraîneur Régis Le Bris aurait notamment échangé avec l'attaquant de l'OM. D'après Saber Desfarges, journaliste de Prime Video , ce dossier dépendra du départ d'Armand Laurienté, annoncé dans le viseur du Torino.

Quel prix pour son transfert ?