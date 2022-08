Foot - Mercato - OM

OM : Dieng craque, Longoria fixe un prix XXL pour son transfert

Publié le 22 août 2022 à 16h30 par Bernard Colas mis à jour le 22 août 2022 à 16h34

Désireux de s’imposer à l’OM, Bamba Dieng se serait fait une raison pour son avenir. Dépité après sa mise à l’écart depuis le début de saison, l’attaquant sénégalais serait aujourd’hui disposé à quitter le club phocéen, pour le plus grand bonheur de Pablo Longoria, espérant récupérer un très gros chèque avec cette opération.

Révélation de la saison dernière du côté de l’Olympique de Marseille, avec 7 buts et 3 passes décisives en 25 apparitions dans le Championnat de France, Bemba Dieng a changé de statut en l’espace de quelques semaines, passant d’un jeune attaquant prometteur à un joueur jugé indésirable, malgré son engagement jusqu’en juin 2024. L’OM cherche à dégraisser son effectif et veut ainsi pousser vers la sortie l’international sénégalais, désireux dans un premier temps de poursuivre sa carrière dans la cité phocéenne, mais le traitement réservé par le club aurait fait changer d’avis le joueur et son entourage.

Dépité, Bamba Dieng veut partir

Écarté du groupe d’Igor Tudor depuis le début de cette nouvelle saison de Ligue 1, Bamba Dieng semble en avoir assez. D’après les informations divulguées ce lundi par La Provence, le vainqueur de la dernière CAN est « dépité par son traitement » et voudrait désormais quitter l’OM à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato estival. Une aubaine pour Pablo Longoria, qui aurait déjà tout prévu pour son transfert.

Longoria espère jusqu’à 25M€

Comme l’explique La Provence , l’Olympique de Marseille aurait fixé deux prix différents pour le transfert de Bamba Dieng. Un pour les clubs étrangers, et un autre pour les formations françaises avoisinant 25M€, soit le montant déboursé par Rennes pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo en provenance du PSG, afin de ne pas renforcer la concurrence. Un prix revu à la baisse en cas d’offensive de clubs étrangers. Justement, plusieurs pensionnaires de Ligue 1 seraient intéressés par les services de Dieng.

Nice et Lorient ne lâchent pas