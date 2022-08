Foot - Mercato - OM

OM: Coup de tonnerre pour le transfert de Milik, un accord trouvé ?

Publié le 22 août 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Loin d’être un titulaire indispensable aux yeux d’Igor Tudor après les arrivées d’Alexis Sanchez ou encore Luis Suarez, Arkadiusz Milik ne sera pas retenu par l’OM en cas d’offre satisfaisante, et la Juventus pourrait justement en profiter pour mettre la main sur l’international polonais avant la fin du mercato estival. Une destination qui ne laisserait pas indifférent l’attaquant.

À quelques jours de la fin du mercato estival, Pablo Longoria est loin d’avoir dit son dernier mot. « On doit encore compléter l’effectif. D’ici le 31 août, on doit faire quelque chose. Parce que notre niveau d’exigence est important. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football que l’on veut développer. On cherchera à faire quelque chose pour essayer de nous améliorer », déclarait le président de l’OM après la rencontre gagnée face à Nantes (2-1) samedi. L’arrivée d’un nouveau défenseur est notamment attendue comme l'a récemment reconnu Igor Tudor en conférence de presse, tandis qu’en attaque, c’est dans le sens inverse que cela va bouger.

La Juventus n’a pas oublié Milik

Il y a en effet embouteillage dans le secteur offensif de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen espère dégraisser dans les prochains jours, Cédric Bakambu et Bamba Dieng sont notamment poussés vers la sortie, mais c’est Arkadiusz Milik qui pourrait faire parler de lui rapidement. L’international polonais est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelques mois, mais cette fois-ci, ça devrait s’activer pour l’avenir de l’attaquant puisque la Juventus compte sur lui pour se renforcer.

Un accord déjà trouvé ?

Faute d’accord avec Memphis Depay (FC Barcelone), la Juventus s’est rabattue sur Arkadiusz Milik, une piste de longue date pour les Bianconeri . Ce lundi, le Corriere dello Sport annonce que l’OM et la Juventus ont échangé ces dernières heures pour évoquer l’opération Milik, et cela avance positivement pusiqu’un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 8M€ serait envisagée pour Arkadiusz Milik, dont les émoluments (3.7M€) ne seraient pas un problème pour l'écurie transalpine. De son côté, CalcioMercato.com parle même d’accord entre l’ancien attaquant du Napoli et la Juventus pour un salaire annuel avoisinant 3.5M€. Le média italien ajoute qu’un accord de principe aurait également été trouvé entre les deux clubs pour un prêt avec option d’achat estimée à 10M€.

Milik prêt à retourner en Italie