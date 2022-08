Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie étonnante se confirme pour Dieng

Publié le 22 août 2022 à 13h45 par Jules Kutos-Bertin

Non utilisé par Igor Tudor, Bamba Dieng est poussé vers la sortie par l’OM cet été. Même s’il souhaite rester, l’international sénégalais pourrait étudier les offres. Lorient rêve de le faire venir et continue d’insister, l’entraîneur des Merlus aurait même déjà discuté avec l’attaquant marseillais qui réfléchit de plus en plus à cette option.

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Bamba Dieng a subitement vu son rôle changer. Régulièrement utilisé par Jorge Sampaoli l’an dernier, l’international sénégalais n’a plus joué avec l’OM depuis la préparation et un match contre Middlesbrough. Poussé vers la sortie par sa direction, Dieng est déterminé à rester à l’OM.

Bamba Dieng a la cote

Pourtant, les intérêts ne manquent pas. La Premier League est à ses pieds, tout comme plusieurs clubs de Ligue 1. L’OGC Nice le suit avec attention et Lorient a également un œil sur sa situation. Les Merlus rêvent de le faire venir malgré la complexité de ce dossier.

Lorient insiste pour l’attaquant de l’OM